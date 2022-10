Putin mi v projevu připomněl Hitlera, říká Miroslava Němcová | E15.cz

Přimět Vladimira Putina ke změně strategie nelze pomocí rozumu a ukazuje se, že ani ekonomickým tlakem. Jediným řešením tak podle Miroslavy Němcové zůstává co největší podpora Ukrajiny, aby byla schopná ho porazit. Bez ohledu na to, kolik to bude stát nebo jak moc bude třeba se uskromnit. Oproti Ukrajincům se totiž pořád máme zlatě. „Vezmu si klidně 10 svetrů a nemám s tím problém, ale cítím se bezmocná vůči tomu, co přichází z Ruska, to je pro mě daleko větší hrozba,“ říká senátorka za ODS, jejíž obavy, že je válka skoro za dveřmi, umocnilo vystoupení ruského prezidenta během ceremoniálu stvrzujícího připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci. V mnohém jí připomnělo Hitlerovy projevy.

Je snadné zahrát na strunu vášní, nenávisti a špatné vůle, což podle Miroslavy Němcové využívají organizátoři demonstrací. Zatímco té první, na kterou začátkem září přišlo vyjádřit své znepokojení na 70 tisíc odpůrců vlády, se zúčastnila část lidí, které do ulic vyhnaly obavy z toho, co bude, druhý protest už byl slovy senátorky za ODS vyloženě proruský. „Myslím si, že na té druhé demonstraci byli opravdu většinově lidé tohoto smýšlení. Já bych nešla na takovou demonstraci, kterou svolávají ti, kteří tam potom vystupovali na tribuně a vymezovali se pro Rusko, pro náš odchod z Evropské unie, z NATO atd. Čili si myslím, že tam jdou lidé tohoto smýšlení, kterým to konvenuje,“ konstatuje s tím, že vládnoucí koalice musí mluvit se všemi, tedy i s touto skupinou nespokojených, jakkoli je to extrémně obtížné, protože nechtějí slyšet argumenty.

Ke zklidnění rozjitřených emocí by mohl a měl přispět i budoucí prezident. Němcové přitom dává smysl, aby koalice Spolu navrhla jednoho společného kandidáta. „Měl by to být člověk skoro s kouzelnou mocí, který bude schopen dávat lidem každý den naději. Nedávno jsem četla knihu Erika Larsona o Winstonu Churchillovi a tam z toho je poznat, jak se jako premiér Británie během roku 40, 41 a potom postupujících let války trápil a jak úžasných vystoupení byl ale na veřejnosti schopen. Posiloval lidi, přestože měl sadu informací, která říkala, jak moc špatné to je, tak takovou nějakou postavu,“ popisuje ideálního adepta na příští hlavu státu.

Kdo podle ní do boje o Hrad nezasáhne, je expremiér Andrej Babiš, který svou snahu udělat z voleb referendum o vládě rozhodně prohrál. Nezdarem pro hnutí ANO dopadl i nejsledovanější volební duel, který se odehrál v Jihlavě a ve kterém Miloš Vystrčil porazil Janu Nagyovou. „Andrej Babiš si Vysočinu vybral, protože to byla taková laboratoř, jak by mohla dopadnout prezidentská volba. Je to obdobný systém, dvoukolový, v prvním kole množina kandidátů, druhé kolo se zúží na dva a Jihlava a podobné okresy uvnitř České republiky jsou zajímavým obvodem v tom, že je napůl venkovským a napůl městským, čili dobře se testuje pozice venkovského hlasu a městského hlasu. Ti, kteří dělají strategii pro Andreje Babiše, si bezpochyby vyhodnocují, že Prahu by obtížně získal, že města jako Plzeň a ostatní by těžko získal, ale zase si umí spočítat ten severní pás České republiky probíhající přes Mostecko až dále k Ostravě, umí si spočítat venkov a města a myslím, že Jihlava pro ně byla zajímavá, protože není ani ryze pro ně, ale ani ryze proti nim. Tento obrázek měl Andreji Babišovi podle mého názoru napovědět, zda i ta okolnost, že probíhá soudní řízení, že on je obžalován stejně jako paní Nagyová, zda tento fakt dosáhl takové míry tolerance v české společnosti, že mu to projde a že může do těch voleb jít. Myslím, že to byl pro něj takový pokus a bude se rozhodovat, co udělá dál,“ domnívá se senátorka, kterou výsledky druhého kola senátních voleb překvapily. Jako úspěch by hodnotila i zisk čtyř mandátů, které ODS obhajovala. Obsazení osmi křesel jí proto udělalo velkou radost.