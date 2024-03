V únoru jste převzali britskou Národní loterii. Už jste stihli zavést první změny, nebo veškeré novinky budete zapracovávat postupně?

Práce máme opravdu hodně, protože jsme se zavázali, že loterii oživíme a zmodernizujeme. V průběhu roku se například chystáme vyměnit prodejní terminály v celé Velké Británii. To bude obrovská logistická akce. Musíme také úplně vyměnit technologickou platformu.

Máte už nějaké změny za sebou?

Zprovoznili jsme už například nové distribuční centrum na papírové stírací losy. Je to skutečně kompletní transformace společnosti, kvůli těmto jednorázovým nákladům budou první roky fungování ve Velké Británii ztrátové.

Platí to i pro loňský rok?

Ano, ale to se dalo zcela očekávat vzhledem k nákladům spojeným s budováním provozních kapacit společnosti Allwyn UK před zahájením nové licence. V loňském roce jsme také koupili společnost Camelot, bývalého provozovatele Národní loterie. Část investic je tedy již započítána do loňských výsledků i díky této akvizici.

Kdy očekáváte, že se s britskou loterií překlopíte do zisku?

Bod zlomu, pokud jde o naše finanční výsledky, vidíme někdy během dvou až tří let. Vše je ale plně v souladu s naším původním plánem, se kterým jsme licenci získali. Nové technologie, které zavádíme, přinesou další možnosti růstu. Umožní nám zavést nové losovací a takzvané rychlé hry s okamžitou možnou výhrou, stejně jako speciální slosovací dny jako třeba pátek třináctého, poslední den v roce a podobně. Podle naší analýzy zde existuje potenciál růstu napříč kategoriemi a my jej nyní musíme potvrdit. Pokud porovnáme průměrné výdaje Britů za stírací losy třeba s francouzským nebo italským trhem, jsou výrazně nižší.

Čím to je?

Existuje mnoho různých důvodů. Například ohromná konkurence: jsou tu jiné loterie, sportovní sázení, jehož je Velká Británie kolébkou, a mnoho dalších her. Je to také důsledek toho, jak byly provozovány předchozí licence, které nepodněcovaly a nepodporovaly inovace tak, jak to chceme dělat my.

V jednom z rozhovorů jste uvedl, že britská Národní loterie patří mezi pět největších na světě. Jak to jde dohromady s tím, že tam jsou loterie pod tlakem sázkovek?

Na to jsou mezinárodní žebříčky, které Británii do TOP 5 zařazují. Je asi pravda, že jsou sestaveny jen ze západních zemí, takže chybí Čína a další velké asijské státy, ale jinak to pořadí odpovídá i podle našich odhadů. Další velké loterie jsou také ve zmíněné Francii a Itálii nebo v amerických státech New York a Texas. Hodně se to odvíjí od počtu obyvatel, protože je vypozorováno, že zhruba polovina dospělé populace se baví touto kratochvílí.

Není to trochu eufemistické pojmenování, když si představím, že pro drtivou většinu zákazníků budou loterie a losy vždy ztrátové?

Je třeba rozlišovat. Losy a loterie nejsou gambling. Loterii hraje polovina populace, kdežto kurzové sázky, gambling a casino hraje jen deset procent lidí a z toho 90 procent mužů. Druhý velký rozdíl je, že lidé mají loterii skutečně jako příležitostnou nebo pravidelnou zábavu, kterou si zahrají jednou za čas. U sportovního sázení čtyři pětiny zisků firem zajišťuje pětina vášnivých zákazníků. To je zcela proti naší filozofii. My sice sportovní sázky a online hry máme taky, ale většina našeho zisku pochází z loterií.

V roce 2022 vaše skupina vytvořila obrat čtyři miliardy eur, když vzrostla o 25 procent. Upravený hrubý provozní zisk pak rostl ještě dvakrát rychleji, a to na 1,2 miliardy eur. Jak to bylo loni?

Opět jsme rostli. Dosáhli jsme celkových tržeb ve výši 7,9 miliardy eur a upravená EBITDA se zvýšila na téměř 1, 5 miliardy eur. Je ale třeba zmínit, že většinu růstu tvoří akvizice. Bez nich by obrat rostl jen o šest procent, zisk o dvojnásobek.

Čím to je, že organický růst je rychlejší u zisku než obratu?

Řadou faktorů. Hodně nám pomáhá, že dokážeme růst rychlým tempem v onlinu, aniž bychom si kanibalizovali kamenný prodej.

Jaký trh vydělal loni nejvíce?

Nejvyšší EBITDA pochází z Řecka a Kypru.

Právě v Řecku, konkrétně u vámi majoritně vlastněné společnosti OPAP se v poslední výroční zprávě objevila informace, že její dceřiná firma Hellenic Lotteries prohrála arbitrážní soud. Musela proto loni na podzim doplatit řeckému státu povinný licenční poplatek i s úroky, a to v souhrnné výši zhruba dvou miliard korun. Projevilo se to i ve výsledcích Allwynu?

Ano, ve výsledcích to je plně zohledněno. Jde v zásadě o platbu loterijní daně, která byla řeckému státu doplacena na začátku loňského října. To znamená ihned poté, co mezinárodní arbitrážní soud v Londýně nevyhověl naší žádosti o úplné nebo částečné zproštění povinnosti platit v letech 2020, 2021 a v období leden až květen roku 2022, minimální roční loterijní daň, kterou stanovuje koncesní smlouva. Celkově jde o doplatek zhruba 70 milionů eur.

Jak k tomuto nesouladu došlo?

Restriktivní opatření řeckého státu kvůli pandemii koronaviru vedlo k pozastavení provozu jak prodejen OPAP, tak i dalších prodejních kanálů a to mělo na podnikání Hellenic Lotteries samozřejmě velký dopad. Nicméně i přesto Hellenic Loteries průbežně odváděla povinných 30 procent z hrubých výher (GGR).

Takže těch 30 procent z hrubých výher nestačilo pokrýt ono státem stanovené minimum daně?

Přesně tak. Oněch 70 milionů ten rozdíl ale zcela pokryl.

Proč jste se podobně nezachovali u jiných loterií?

V oboru je běžné, že licenční poplatek se odvíjí od výkonnosti firmy. V Řecku je stanovena povinná minimální výše poplatku bez ohledu na prodané losy.

Vraťme se zpátky k celé skupině. Před rokem a půl jste odložili vstup na newyorskou burzu na neurčito. Už tušíte, kdy tento plán dokončíte?

To je otázka spíše na akcionáře. My už jsme toto téma několikrát komentovali s tím, že my jako Allwyn jsme připraveni, jen čekáme na vhodnou příležitost na trhu. Burzy jsou stále velmi rozkolísané a my nejsme pod takovým tlakem, abychom emisi riskovali. Dokážeme si peníze na další expanzi obstarat jinde. V tuto chvíli proto na zalistování nikterak nepracujeme.

Ale sami jsme říkali, že zakótování na prestižní burze není jen o penězích. Je to i o tom patřit do elitní společnosti, zvýšit kredit.

To je pravda. A ani nezastírám, že vstup na burzu by nám s velkou pravděpodobností umožnil mohutnější a rychlejší expanzi. Ale momentálně zkrátka rizika převažují nad potenciálními výhodami.

Robert Chvátal Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1997 působil v manažerských pozicích v telekomunikačním byznysu. Od roku vedl 2013 společnost Sazka a dnes řídí loterijní skupinu Allwyn Entertainment, která zaštiťuje nejen českou Sazku, ale i mezinárodní expanzi gamingového byznysu do zahraničí.

Nejvýznamnější americký akciový index S&P 500 je na rekordu. Šéf americké centrální banky FED Jeremy Powell stále věří v trojité snížení sazeb do konce roku. Ani to vás nepřesvědčí?

Problém je v té rozkolísanosti a všeobecné nejistotě. Ta je stále mimořádná. V tomto ohledu je pro případný úspěch klíčové právě načasování. A to nechceme podcenit.

Souvisí to i geopolitickým napětím, sledujete i tyto faktory?

V tomto ohledu všechno souvisí se vším. Mohu ale říci, že momentálně se soustředíme na náš stávající byznys, organický růst, navyšujeme podíly ve svých dceřiných společnostem, kde z drtivé většiny držíme majoritu, a zvažujeme méně náročné expanze. I v tomto ohledu máme práce dost, takže rozhodně nemusíme čekat na vstup na burzu.

Výjimku u vašich dceřinek představuje sázkovka Betano, kde máte jen zhruba 37 procent. Chcete podíl navyšovat i v ní, nebo je to specifický případ?

Spíše to druhé. Je to trochu separátní byznys, protože zbytek skupiny tvoří loterie. Zatím to není na pořadu dne.

Jak tedy chápat vaši nejnovější akvizici, v rámci níž jste minulý měsíc pořídili majoritu ve společnost IWG, dodavateli online hazardních her? Ani tento segment přece není váš hlavní byznys.

To je spíše pokus o částečnou vertikální integraci. Jde o britské herní studio, které provozovatelům loterií dodává online hry s okamžitou možnou výhrou. Konkrétně se specializuje na e-losy, což je přesně část, kterou chceme rozvíjet. Hlavní zákazníky mají ve Spojených státech, takže to je pro nás zajímavé hned z několika úhlů pohledu. Netajíme se tím, že nás americký trh láká a díky IWG můžeme zjistit, o jaké elektronické losy je největší zájem, jaké jsou odlišnosti tamního trhu v porovnání s tím evropským a podobně.

Ve společnosti jste získali 70 procent a zbytek si ponechal původní management. Máte opci na dokoupení zbylých akcií, jak je to v takových případech typické?

Takové detaily transakce z pochopitelných důvodů nemůžeme komentovat.

Když jsem zkoumal vaše předloňské výsledky, takzvané instantní online hry tvořily zdaleka nejmenší podíl vašich tržeb. Papírové losy a loterie generovaly násobně více. Bude se to teď postupně měnit?

Je to náš zájem. Právě instantní elektronické losy dnes ve světě rostou nejrychleji. V naší evropské části budou nadále dominovat loterie, ale ten rozdíl v důležitosti se bude zužovat. Ve spojených státech jsou ale instantní losy byznysově zajímavější už dnes a navíc se tomuto druhu sázení otevírá čím dál víc tamních států. Proto potřebujeme a musíme být u toho. A i proto ta akvizice do IWG.

Ve Spojených státech si regulaci hazardu určuje každý stát sám, a proto je nutné soutěžit o licenci v každém státě znovu. Allwyn se díky akvizici Camelotu stal provozovatelem loterií ve státě Illinois, ale ambice máte jistě větší. Který trh by mohl následovat?

Zatím jsme se soustředili na převzetí Illinois Lottery. Do budoucna to je samozřejmě logická snaha, ale uvidíme, jak se to vyvine. Nákup IWG nám tuto expanzi výrazně zjednoduší, protože díky ní budeme moci mít unikátní hry a unikátní obsah pro každý trh a každou příležitost.

Takže do tří let budete v dalším americkém státě?

Takto kategoricky to nechci komentovat, ale reálné to je. Ty možnosti budeme aktivně zkoumat.

Zastavme se na chvilku i Česku. Podle agentury Reuters investiční skupina Penta zvažuje prodej Fortuny a rozjela za tímto účelem už i první přípravné kroky. Měli byste případně zájem?

K tomu se nedokážu vyjádřit. Informaci z médií jsme si všimli, ale zatím nedokážu říci, jak bychom se k tomu jako skupina případně postavili. Stále platí, že jsme především loterijní a nikoliv sázková skupina.