Úřad své kroky musí komunikovat i ven, proto se scházím s lidmi, říká Rafaj | E15.cz

Jste v čele ÚOHS od roku 2009. Proč si myslíte, že vláda nyní po takové době zvažuje vaše odvolání?

O tom bych nerad spekuloval, dokud nebude rozhodnuto. Média píší o některých mých údajných kauzách – řada z nich jsou přitom vykonstruované polopravdy.

Tlak pociťujete spíše z hnutí ANO, nebo ze strany ČSSD?

Celkově z vládní koalice.

Zmiňoval jste médii propírané kauzy. V jednom článku se například píše, že jste si chtěl pořídit byt v Brně, který nyní využíváte – a přitom nájem za něj platí antimopolní úřad. Jak tomu rozumět?

To je opět zkreslené. Ano, chtěl jsem si v Brně koupit byt a zaplatil jsem za něj zálohu. Nakonec jsem ze záměru ale ustoupil. Aby mi záloha nepropadla, tak jsem se domluvil s realitkou, která byt koupila. Znovu opakuji, že byt nevlastním.

Nicméně nyní je byt pronajímán vašemu úřadu s tím, že v něm můžete pobývat jen vy a nájem platí úřad. To nepůsobí jako náhoda a už vůbec ne transparentně.

Opakuji, že jsem ten byt nakonec nekoupil. A co se týká nájmu, tak ten je pro úřad velice výhodný. Podle poradenské společnosti Deloitte je jeho výše asi o polovinu nižší než u stejně velkých bytů v té samé lokalitě.

Říkáte, že se proti vám rozjela mediální kampaň. Kdo jí konkrétně vede a s jakým motivem?

To nejsem schopen posoudit. Samozřejmě motiv je jasný – má to vést k mému odvolání. V médiích se například několikrát psalo o tom, že se scházím s vlivnými lidmi, ale už několikrát se ukázalo, že na rozhodnutí ty schůzky vliv nemají.

Proč jste se tedy scházel například s poslancem Jaroslavem Faltýnkem (ANO) nebo se zástupcem společnosti Kapsch, a to i mimo sídlo vašeho úřadu?

Když je člověk v této funkci, tak se s vlivnými lidmi scházet musí. Úřad své kroky potřebuje veřejně komunikovat i ven.

Ty schůzky ovšem nepůsobily tak, že jejich hlavním účelem je transparentnost úřadu, spíš naopak.

Otevřeností mám na mysli spíše komunikaci mimo úřad obecně. Protože lidem je potřeba něco říci, je třeba si je vyslechnout.

A co vám tedy sdělil pan Faltýnek?

To se nezlobte, to už si nevzpomínám. K tomu už se nechci vracet.

Před chvíli jste zmiňoval, že je potřeba, aby byl úřad otevřenější.

Však je. Mluvím s různými lidmi, s médii a podobně. Myslím, že jsme dostatečně transparentní.

Neziskové organizace v čele s Rekonstrukcí státu navrhují novou podobu úřadu, která má vést právě k větší transparentnosti. Úřad by se dle nich měl rozdělit na dvě části. Jedna by řešila hospodářskou soutěž a druhá veřejné zakázky. Co na tento záměr říkáte?

Mám z toho pocit, že se jedná spíše o politické podřízení veřejných zakázek.

Proč myslíte?

Předsedu by na základě výběrového řízení volila komise, v níž by vláda měla čtyři členy ze sedmi. Následně by si zvolený předseda vybral i své radní, které bude jmenovat senát. Z toho mi vyplývá, že by rozhodovací moc byla dost nebezpečně koncentrovaná.

Má návrh politickou podporu?

To nedokážu odhadnout.

Jak hodnotíte své počínání v úřadu?

Myslím, že to by měli hodnotit především jiní. Z mého pohledu každopádně mohu říci, že za sebou máme řadu úspěchů. Podařilo se nám třeba dramaticky zkrátit rozhodovací lhůty u veřejných zakázek. Když jsem nastoupil na úřad, tak první stupeň měl na rozhodnutí zhruba devadesát dnů, dnes je to třetina. U druhého stupně je zkrácení lhůty ještě výraznější.