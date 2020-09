Letošní sklizeň jablek bude vyšší, říká šéf Bohemia Apple | E15.cz

Jablka dnes stojí podle posledních dat statistického úřadu v průměru skoro padesát korun na kilo, což většině lidí přijde moc. Co vám?

Z pozice zákazníka ano, z pozice dodavatele ne. Jde o to, že jablka jsou historicky považována za levné ovoce. V dnešní době už tomu tak není. Vypěstovat kvalitní jablko stojí velké peníze a úsilí. Pro porovnání, v Německu stojí kilo jablek v obchodě zhruba dvě eura, což je přes padesát korun. V Německu mají samozřejmě vyšší platy, ale zase mají výrazně nižší DPH.

Podle mého názoru prodejní cena jablek mezi čtyřiceti až padesáti korunami odpovídá realitě. Při této ceně pěstitel obdrží tolik, aby mohl dlouhodobě fungovat, to znamená dostát svým závazkům, vytvářet rezervy a investovat.

Na čem dnes závisí cenotvorba jablek?

Česká republika je malý trh a není soběstačný. Cenu na evropském trhu určují velcí hráči, jako jsou Itálie, Polsko, Německo, Holandsko nebo Francie. Cena se odvíjí od objemu a kvality sklizených jablek. Letošní úroda v Evropě bude zhruba 10,5 milionu tun, loni to bylo 10,7 milionu.

Letos byl ale velký problém s jarním mrazem, a dá se předpokládat, že jablka budou mít mrazová poškození. Očekává se, že až třicet procent sklizně půjde na průmyslové zpracování a že výkupní cena konzumních jablek zůstane na dnešní úrovni. V což my pevně doufáme. S novou sklizní jdou každoročně ceny jablek dolů z důvodu vyšší nabídky. V současné době je však zásoba loňských jablek v České republice, ale i v Polsku téměř na nule.

Vy máte ještě na skladě loňská jablka?

Ano, máme a dodáváme. Jsme schopni jablka skladovat po celý rok, od sklizně do sklizně. To je jedna z našich výhod. Pro naše zákazníky, což jsou především obchodní řetězce, je to velmi důležité, aby mohli lépe plánovat prodeje. Raději si koupí česká jablka než jablka z dovozu, a to nejenom kvůli ceně. Pokud dovážíte jablka například z Nového Zélandu, tak si dokážete představit, co všechno musí během transportu absolvovat, o uhlíkové stopě ani nemluvě. Bohužel jsme si všichni zvykli, že máme stále všeho dostatek a v jakoukoliv roční dobu.

Máme všechno po celý rok, jahody v zimě...

Nabídka řetězců odpovídá požadavkům zákazníků, dostanete jahody i borůvky v zimě. My si pamatujeme, že jahody bývaly v létě tři měsíce a pak už nebyly. Banány jsme měli jenom v zimě. Kupte si mango tady a kupte si ho v Thajsku, to se chuťově nedá srovnat. Plody jsou takzvaně podtržené, což znamená, že dozrávají uměle, a ne na stromě.

U jablek je to podobně?

Ano, i jablka se musí sklízet při optimální sklizňové zralosti. Musí mít vyvážený obsah cukru, škrobu a kyselin. To se snažíme dodržovat, i když někdy je to velký boj. Bojujeme během sklizně s deštěm nebo naopak s velkým teplem a jablka rychle dozrávají. A tím, že jsou nyní zásoby z loňské sklizně téměř na nule, obchodníci už chtějí nová jablka, ale ta jsou u nás ještě na stromě.

Ještě k úrodě, myslela jsem, že letos bude lepší než loni. Není to tak?

Letošní úroda v českých a moravských sadech se oproti loňské sklizni mírně zvýší, zhruba o osm procent. To podstatné však bude výsledná kvalita a velikost plodů. Naše sady bohužel letos také postihly jarní mrazy. Letošní ztráty předběžně počítáme v řádu sedmdesáti až sto milionů korun.

A pokud jde o ceny, tam očekáváte, že zůstanou zhruba stejné jako nyní a nepůjdou dolů?

Všichni si přejeme, aby cena zůstala na současné úrovni. Ceny s obchodními řetězci většinou uzavíráme na týden. Realizační cena může být v rozmezí od dvanácti do zhruba dvaceti pěti korun. Roční tržby tak mohou být čtvrt miliardy anebo taky sto dvacet milionů. Nynější ceny jsou vyšší jednak kvůli nedostatku zásob českých jablek, jednak jsou ovlivněny cenou těch dovozových. S novou sklizní však půjde cena určitě dolů. Dnes dodáváme jablka za 26 korun, ale prodáme za tuto cenu jen zhruba pětinu naší produkce. Pro nás je však nejdůležitější průměrná realizační cena za kilogram. Pokud prodáváte většinu roku za nižší ceny, tak to vyšší ceny v letních měsících určitě nevyrovnají.