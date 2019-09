Šéf Škoda Auto: Doufám, že k brexitu nedojde | E15.cz

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar letos prohlásil, že by mohl vývoz tuzemských automobilek do Velké Británie vlivem brexitu klesnout až o deset procent. Předpokládáte, že odchod Británie z Evropské unie sníží vývoz Škody na britské ostrovy? O kolik by mohl klesnout?

Je velmi těžké předvídat, jak se situace ve Velké Británii vyvine, neustále se mění. Já stále pevně doufám, že k žádnému brexitu nedojde, protože jsem přesvědčen, že potřebujeme silnou a jednotnou Evropu. A že pouze taková Evropa je zárukou úspěšné Evropy. Pokud by brexit skutečně nastal, první velké důsledky se budou týkat vnitřního britského trhu. To by se samozřejmě nás jako výrobce dotklo. Počítáme s řadou různých scénářů, abychom věděli, jak se na tuto situaci připravit. Vychází nám z toho, že by to pro nás byla zvládnutelná situace.

S jak vysokým poklesem vývozu počítá nejpesimističtější scénář?

Jsme připraveni na všechny eventuality, pokud by se nás brexit dotknul. Zatím jsme ale naštěstí v takové situaci, že bychom byli schopni propad poptávky ve Velké Británii vykompenzovat poptávkou z jiných zemí. Podívali bychom se na celkovou obchodní bilanci mezi Českem a Velkou Británií a Irskem. Mohlo by to znamenat celkový propad deset až patnáct procent pro celý průmysl. Nedokážu dnes říci a nechci spekulovat, jaká část by se z tohoto koláče dotkla Škody. Znáte Ludwiga Erharda? Byl kancléřem Spolkové republiky Německo. Byl vynálezcem sociálně-tržního hospodářství a byl zastáncem toho, že je lepší hovořit o ekonomice a průmyslu tak, abychom ji udrželi ve zdravé kondici, než činit pravý opak a dostat ji do propadu.

Některé automobilky už zveřejnily hrubé odhady, na kolik by je přišel brexit. Například zástupci Fordu uvedli, že by stál brexit bez dohody automobilku asi jednu miliardu dolarů. S jak vysokým účtem za brexit počítá černý scénář Škody?

Výhodou naší společnosti je, že v Británii nemáme žádné výrobní závody, vozy tam pouze dovážíme. Pokud by došlo k poklesu poptávky v Británii, tak bychom za současné situace, kdy poptávka převyšuje naši kapacitu, byli schopni tento propad kompenzovat poptávkou z jiných zemí. Nechci spekulovat a říkat, v jakém rozpětí by se nás mohl brexit dotknout. Až ta situace nastane, tak se jí budeme zabývat.

Volkswagen oznámil velmi ambiciózní cíle v oblasti elektromobility. Jsou cíle Škody ve střednědobém horizontu srovnatelné? Budete do budoucna spíše redukovat počet modelových řad, nebo se více zaměříte na paralelní výrobu aut se spalovacím a elektrickým motorem?

Máme před sebou největší produktovou ofenzivu v historii Škody. Mezi roky 2019 a 2022 uvedeme na trh třicet nových modelů, přičemž třetina bude částečně nebo plně elektrifikovaná. Podobně jako Volkswagen budeme prodávat čtvrtinu našich výrobků v nějakým způsobem elektrifikované podobě. Jsem přesvědčen, že jsme na budoucnost dobře připraveni a že obstojíme. Mají-li odborníci pravdu, bude se v roce 2025 prodávat asi čtvrtina z produktové palety v elektrifikované podobě, 75 procent bude mít ale nadále konvenční spalovací motor. Proto je rozumné sledovat obojí strategii, v čemž spočívá největší výzva. Budeme muset investovat současně do více typů technologií a ještě čekat, než se nám to začne vyplácet.

Velkou výzvou jistě bude i rozdílná připravenost jednotlivých evropských zemí na přechod k elektromobilitě…

Situace se bude vyvíjet v každé zemi jinak. Bez potřebné infrastruktury a podpory ze strany vlády bude nástup elektromobility výrazně pomalejší. Proto také apelujeme na vlády, aby s námi v tomto společném zájmu konaly. Chceme-li snižovat emise, jinak než společně to nezvládneme.

Evropské země připraveny jsou, nebo se připravují. Jakou šanci má ale elektromobilita jinde ve světě?

Situace je různá dle konkrétního regionu. Například od Číny očekávám, že se stane vedoucím trhem co do počtu prodaných elektromobilů. Ve městských oblastech je poptávka výrazně vyšší než na venkově. V USA vidíte také velké rozdíly, na východním a západním pobřežím je poptávka velmi vysoká, uprostřed, ve středozápadě, je ale téměř nulová.