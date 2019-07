Babiš a Hamáček nemyslí slova o předčasných volbách vážně, říká politolog Jüptner | E15.cz

Polední schůzka prezidenta, premiéra a místopředsedy vlády v Lánech nepřinesla řešení ohledně odvolání ministra kultury Antonína Staňka. ČSSD hrozí odchodem z vlády, podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petra Jüptnera to ale nelze brát vážně. Sociální demokratům jde prý jen o to, aby Babiš celou situaci vyřešil.

Jak podle vás vnímají voliči ČSSD své poslance?

Sociální demokraté jsou ve špatné situaci. Mohli by z vlády odejít a zachovat si tvář, ale už v minulosti měli spory s ANO a spíše je oslabily. Minulý týden se rozhodli, že nebudou spojovat hlasování o nedůvěře vládě s odvoláním Antonína Staňka a ve finále je to pro ně dobře. Z vlády Sociální demokracie odejde teprve tehdy, až když nebude vyhnutí a nebude ji to moci nějak poškodit.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček po lánské schůzce řekl, že každá strana by měla projít testem předčasných voleb...

To, že vládní strany mluví o předčasných volbách, nelze brát vážně. Ve skutečnosti si je ČSSD ani ANO nepřejí. Cesta k předčasným volbám je komplikovaná. ČSSD by na tom mohla ztratit své voliče, Andreje Babiše zase čeká dotační audit. Hamáček o tom mluví, protože chce donutit Babiše k vyřešení situace okolo Staňka.

Jak by se měla Sociální demokracie profilovat?

Na jedné straně máte liberálního Tomáše Petříčka a na druhé Jaroslava Foldynu. Měli by se důkladně zamyslet nad tím, jak se chtějí profilovat. Pokud by se ČSSD vydala například liberálnějším směrem, sice by tím nějaké voliče ztratila, ale zase by mohla něco ubrat například Pirátům. Potenciálně, kdyby ANO mělo nějaký problém, můžou se voliči, kteří k hnutí ANO přešli, vrátit zpátky k ČSSD.

Jak hodnotíte výsledek lánské schůzky, dal se postoj Miloše Zemana očekávat?

Už v době, kdy eskalovaly události okolo Staňka, to vypadalo, že se Zeman bude aktivně zapojovat. Vzhledem k tomu avízu se dalo čekat, že ta schůzka nepřinese jasný výsledek. Kdyby to mělo nějak jednoznačně dopadnout, tak by ta avizovaná schůzka neměla smysl.

Nenaznačuje chování Miloše Zemana, že ústava má mezery, které je třeba odstranit?

Lze mluvit o tom, že se zavedením přímé volby prezidenta mohlo dojít k nějaké změně. Ale v otázce demise hovoří ústava jasně. Zemanův postup není využívání mezer, ale porušování ústavy. Je to, jak říkají někteří politici, vykročení z ústavního rámce.