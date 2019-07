Jednání v Lánech skončilo bez výsledku. Babiš: Stále věřím, že vláda bude pokračovat | E15.cz

"Prezident se k nominaci Michala Šmardy definitivně nevyjádřil," uvedl Babiš. Ministr kultury Antonín Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Část ústavních právníků označila Zemanovo otálení za protiústavní.

V protikorupční vládě by neměl ministr končit za odhalení korupce, ve vládě odborníků nemá být ministr, který nezná problematiku resortu, uvedl však Zeman.

Babiš chce Zemana přesvědčit, že i když má prezident jiné názory na Staňka a Šmardu než ČSSD, měl by jeho návrhu vyhovět. "Setrvání Staňka je mimo diskuzi, už nemá podporu v ČSSD. O dalším postupu rozhodne předsednictvo strany," uvedla pro E15.cz místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) je připraven podat demisi. Nevidí v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě. "Jsem zklamán výsledkem dnešní schůzky, která mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Panu premiérovi se nepodařilo přesvědčit pana prezidenta, aby postupoval podle ústavy," uvedl Petříček. O dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že pokud předseda vlády navrhne odvolat ministra, česká ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání či zvažování pro a proti - hlava státu má povinnost takovému návrhu vyhovět, a to bez zbytečného odkladu. "To není založení pravomoci prezidenta, to je založení povinnosti prezidenta," poznamenal Rychetský ke zmíněnému článku ústavy v ČRo Plus.

Přímý přenos z Lán jste mohli sledovat zde: