Sokol: Lidé nemají povinnost prokazovat se testy nebo očkováním | E15.cz

Trestní zodpovědnost kvůli opatřením ministerstva zdravotnictví může být na místě, říká advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol. Stát podle něj mohl spáchat trestný čin. Zároveň prý lidé nemají povinnost prokazovat se testy nebo očkováním. Jde přitom hlavně o to, jak jsou napsaná a zdůvodněná opatření i pandemický zákon.

Názor na to, jestli je trestní stíhání kvůli protiepidemickým opatřením na místě, změnil Sokol v posledních dvou týdnech. Ukázalo se prý, že stát možná věděl, že opatření jsou protizákonná, a nejednal v dobrém úmyslu. Kdo přesně za to může, ale není jasné. Může jít o vládu, ministerstvo i úředníky. Nejvyšší správní soud podle Sokola opakovaně poukazoval na to, že situace je sice výjimečná, ale stát měl dost času připravit adekvátní zákony.

Žaloby na stát kvůli škodám nemusí uspět, bude to velmi složité, popisuje Sokol. Problém je zejména v prokazování škody. Ministerstvo vnitra se prý mimo jiné brání tím, že za škody prostě může covid, ne stát, což je podle Sokola nepřijatelné. Advokát v rozhovoru vysvětluje příčiny právních problémů státu i důsledky, které to může mít.

Sokol vidí problémy i v povinnosti dokládat testy, případně očkování. Občané podle něj teď tuhle povinnost nemají, navíc ji ani nemá kdo vymáhat. Nemůže to prý být hygiena ani policie, Sokol vysvětluje proč. To ale obecně neznamená, že by taková povinnost nemohla vzniknout. Podle Sokola tu taková možnost je, včetně třeba podmíněného vycestování z republiky.