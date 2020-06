Baví mě stavět a teď jsem si koupil bagr, říká král výroby regálů | E15.cz

Před vypuknutím koronakrize jste dokončil prodej své továrny na výrobu regálů Trestles. Proč jste se k prodeji firmy s miliardovým obratem po pětadvaceti letech jejího budování odhodlal?

Jsem už příliš starý, abych to zvládal. Řídit podnik s téměř pěti sty zaměstnanci je velice náročné. Tak jsme nejdříve hledali někoho, kdo by ho pomohl vést, ale nikoho zajímavého jsme nenašli. Nástupce, který by výrobu převzal, také není, proto jsme se rozhodli prodat.

Podnik koupila investiční skupina Anacon, rozhodla nejvyšší nabídka?

Bylo hodně zájemců, ale úplně nejvyšší nabídka nevyhrála. Rozhodli jsme se na základě důvěry a známostí s investory.

Sledujete dál, jak se Trestlesu vede?

Ne, ani náhodou.

V souvislosti s prodejem se hovořilo o stovkách milionů korun. Jak jste se získanými penězi naložil?

Zatím nijak. Strkám to do našeho rekreačního areálu Cattaleya v Čeladné. To je bezedná záležitost. V Cattaley musí všechno zapadat do našeho motta: klid, pohoda a skvělé jídlo. U našich kuchařů je jedinečné, že nekopírují. Vytvářejí si vlastní recepty. Mně je letos sedmdesát, tak si už hraju jenom tady a do jiných nemovitostí neinvestuji.