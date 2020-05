Art of Space: nejlepší komerční prostory v ČR | E15.cz

Tituly vybojovaly projekty z různých oborů napříč celou Českou republikou, když hodnotícími kritérii byly současné trendy odrážející se v praktickém využití designu, nových technologiích a vstřícnosti k životnímu prostředí. Organizátorem soutěže je česká pobočka společnosti CBRE, světového lídra v oblasti komerčních realitních služeb.

Clare Sheils, generální ředitelka CBRE, k letošnímu ročníku Art of Space uvedla: „Plánovali jsme uspořádat velký galavečer s vyhlášením vítězů a předáním ocenění, soutěž by si to bezesporu zasloužila. Počet i kvalita přihlášených předčily naše očekávání, a to i v kategoriích maloobchodních a industriálních nemovitostí, o které jsme soutěž nově rozšířili. Je potěšující vidět zvyšující se zájem firem vytvářet v České republice opravdu kvalitní a inspirativní prostředí. Podle našeho názoru se toto nezmění ani v časech po koronaviru, pouze se ukáže jakým směrem se design a funkčnost komerčních nemovitostí budou muset posunout, aby uspokojily nové potřeby a požadavky svých uživatelů.“

Pracovní prostor nabývá na důležitosti

Desetičlenná porota neměla při rozhodování o vítězích lehkou úlohu. Eva Jiřičná, předsedkyně poroty, k výsledkům soutěže uvedla: „Soutěž CBRE Art of Space Awards je skvělým počinem ukazujícím, jak se v Česku přístup ke komerčním prostorám neustále mění tak, jak se vyvíjí celý náš způsob života. Každý rok je vidět posun, jak přistupujeme k designu a vnitřnímu prostředí budov, v nichž pracujeme. Uvnitř budov tráví většina z nás mnohem více času, než kdekoli jinde. Mnohdy i včetně domova. Přitom interiéru se dlouho věnovala jen malá pozornost. Naše zdraví a kvalita místa pro práci je nyní důležitější než kdykoliv předtím. Letošní vítězné projekty soutěže jsou toho dokladem.“

Technologie mění svět

Ocenění byla udělována v šesti hlavních kategoriích, kterými byly Design pracovního prostoru, Nejatraktivnější meeting point, Zdravé prostředí a udržitelnost, Coworking a flexibilní kancelář, Design retailového prostoru a Revitalizace brownfieldů. Speciální kategorií soutěže CBRE Art of Space Awards se stala Zvláštní cena poroty. Tu získal projekt Cyberdog autorů Davida Černého a Tomáše Císaře. Koncept je plný vytříbeného designu a ukazuje, co dokáže umělá inteligence. V baru si objednáte pomocí tabletu a skleničku vám připraví netradiční číšník – robot. Ten pak pošle na stůl vaši objednávku vozíkovou dráhou. „Některé stavby se prostě vymykají kategoriím i limitům. A právě takový projekt jsme se rozhodli ocenit. Hlavní roli tu hrají technologie, které mění svět. A s ním i komerční nemovitosti,“ okomentovala odborná porota.

Design pracovního prostoru

V kategorii Design pracovního prostoru v segmentu kanceláří porotci postavili nejvýše prostory společnosti Deloitte v Praze 2 (autor konceptu: Atelier Kunc Architects). Ty jsou vlastně kombinací pracovního a domácího prostředí. Zaměstnanci mají k dispozici několik kaváren, coworkingové prostory, klidné zóny pro nerušenou práci i venkovní relaxační zónu. Nezapomíná se tu ani na klienty, setkávání s nimi se často koná na prostorné terase.

Ve stejné kategorii si v segmentu industriálu vítězství odnesla firma Kloboucká lesní z Brumova-Bylnice (autor konceptu: Ing. Pavel Srba, Arch. Ivan Bergmann). Její výrobní hala, která je součástí celého dřevozpracovatelského areálu společnosti, myslí na ekologii i okolní krajinu. A díky jedinečnému architektonickému řešení do ní také výborně zapadá. Dřevěná treláž na fasádě, štěpka na vytápění, fotovoltaický systém jako zdroj energie…

Akcent na zdravé prostředí a udržitelnost

V kategorii Zdravé prostředí a udržitelnost titul získala společnost Doosan Bobcat. Výrobce stavebních strojů do své nové evropské centrály v Dobříši (autor konceptu: Červený klobouk ateliér) zahrnul vše, co je mu blízké: např. hrubé materiály jako kov, beton a kámen. Důraz kladl mimo jiné na prostorovou akustiku, správné osvětlení a zeleň.

Hodnocení této kategorie se opíralo o expertní posouzení odborníků z České rady pro šetrné budovy, která byla odborným garantem této části soutěže a u přihlášených projektů prováděla audit vnitřního prostředí. „Při porovnání s minulými lety je vidět, že ubývá interiérů, které pracují s prvoplánovým designovým wow efektem a přibývá kvalitních, koncepčně řešených prostor. Důkazem je právě letošní vítěz, který získal od poroty nejvyšší hodnocení za prostorový koncept a za dobrou kvalitu vzduchu. Kanceláře byly dobře zregulovány z hlediska koncentrací CO2 i vlhkosti vzduchu, což stále nebývá samozřejmostí. Porota zároveň vyzdvihla intenzivní zakomponování zeleně do konceptu kanceláře,“ uvedla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy, a dodala: „Poptávka po zdravém vnitřním prostředí zůstane vysoká. Exponovanou se stane dosud často opomíjená kvalita vzduchu. Právě jeho nedostatečná vlhkost intenzivně zvyšuje pravděpodobnost infekce. Věříme, že poučení z koronavirové pandemie povede k rozšíření zdravého vnitřního prostředí napříč všemi sektory komerčních nemovitostí.“

Pražský punk v Beskydech

V kategorii Design retailového prostoru zvítězila Kovárna v Čeladné (autor konceptu: Ing. arch. Romana Mališ Bílková, RMBA Architekti). Její majitelé podle svých slov přivezli do Beskyd trochu pražského punku. Lze sem zajít na kávu nebo si užívat pohled na horská panoramata nad sklenkou vína. Současně zde mají svůj ateliér i architekti.

Do soutěže byla zapojena i široká veřejnost. Ta v online hlasování, které probíhalo na webových stránkách soutěže, volila nejlepší projekt v kategorii Design retailového prostoru když se vybíralo z celkem 50 kaváren, restaurací a obchodů, které se do kategorie přihlásily. Vítězem Ceny veřejnosti se stal prostor Preciosa Lighting v Praze 1 (autor konceptu: Michael Vasku a Andreas Klug), který ve výjimečném prostředí historického centra Prahy představuje ikonické lustry a český křišťál v kombinaci s moderními trendy.

Krize akcelerátorem přištích trendů

Jistě bude zajímavé sledovat, jak současná pandemie koronaviru ovlivní trendy, jimiž se komerční nemovitosti budou dále ubírat, a to jak v přístupu architektů, majitelů a pronajímatelů v ekonomickém kontextu, tak také z pohledu běžných uživatelů s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost. Workplace konzultant CBRE Filip Muška je toho názoru, že „nové standardy ve stylu práce teď budou diktovat mnohem výraznější změny v řešení komerčních prostor.“ A svoje úvahy dále doplňuje: „Dojde k výraznému nárůstu práce z domova, to bude bráno jako běžný standard, a firmy budou své kanceláře přizpůsobovat novým potřebám. Předpokládáme, že dojde k akceleraci práce s tzv. big data z mobilních telefonů a že také přibude další senzorika v samotných prostorách. Ještě více se bude sledovat kvalita vnitřního prostředí, pohyb jednotlivých osob a jejich návyky či základní zdravotní údaje, jako třeba tělesná teplota. Potenciál s velkým přínosem pro firmy i uživatele je obrovský. Na druhé straně to s sebou nese i mnoho výzev, které se nutně promítnou v designu komerčních prostor, a to velmi brzy.“

Ke stejnému tématu se vyjádřila také výkonná viceprezidentka Skanska pro Maďarsko a Českou republiku Alexandra Tomášková: „Jsem přesvědčená, že po odeznění bezprostředních problémů a omezení způsobí současná situace další rozvoj flexibilních kancelářských konceptů. Vzhledem k nejisté budoucnosti budou společnosti vyžadovat mnohem větší flexibilitu v pronájmu prostor, kterou jim právě tyto koncepty včetně co-workingu mohou poskytnout. Firmy také začnou více dbát na zdraví svých zaměstnanců, takže kancelářské prostory čeká proměna z hlediska většího důrazu na kvalitu vnitřního prostředí.“

Kompletní přehled projektů oceněných v soutěži CBRE Art of Space Awards najdete na www.artofspace.cz