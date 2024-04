Fond rizikového kapitálu Credo Ventures je považovaný za vůbec první svého druhu v Česku. Před patnácti lety ho zakládal Ondřej Bartoš, který patří mezi nejzkušenější postavy českého startupového světa. Dnes varuje, že za poslední roky vzniklo až příliš mnoho startupových fondů, které tak nevyhnutelně nesplní očekávání svých investorů. „Doba covidová byla až přehřátá, s tím souvisí, že peněz pro startupové fondy bylo až příliš mnoho s ohledem na to, kolik tady může vznikat opravdu velkých úspěchů," říká v rozhovoru pro e15 Bartoš.

Naposledy jsme spolu mluvili před dvěma lety, tehdy viselo ve vzduchu slovo stagflace a všichni jsme čekali, co se stane s ekonomikou. Ta si nakonec prošla bouřlivým obdobím, včetně vysoké inflace i propadu akciových trhů. Jak se to podepsalo na vašem byznysu?

Byly to zvláštní dva roky. Makroekonomická situace našemu prostředí nesvědčila. Podstatnou část těch dvou let jsme byli všichni ve střehu, jestli nás čeká něco opravdu špatného, nebo z toho nějak vybruslíme. Myslím, že se z toho postupně nějak dostáváme. Já se ale vždy snažím nebýt příliš optimistický a pořád upozorňuju, že z toho nemusíme být úplně venku a že pořád nevíme, jestli se třeba nevrátí inflace nebo jestli nehrozí šok jiného typu. Akciové trhy se vzpamatovaly, krypto zase zamířilo nahoru. Zkušenosti posledních dvou let nám však ukazují, že bychom měli být připraveni na všechno.

Vy jste takový ekonomický šok v prostředí rizikového kapitálu zažil poprvé, ne? První investice jste jako Credo Ventures provedli v roce 2013.

Nezažil jsem to úplně poprvé, v rizikovém kapitálu jsem byl i před Credo Ventures a stihl jsem finanční krizi v roce 2008. Svou profesní dráhu jsem začínal zhruba v roce 1998, takže jsem zažil i splasknutí internetové bubliny. Už jsem takových šoků viděl víc, ale změnilo se to, že ekonomické cykly bývaly delší. V poslední půldekádě se situace mění rychleji, než bývalo zvykem. Spíš proto si myslím, že musíme být víc ve střehu a připraveni na leccos.