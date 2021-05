Stavební úřady se obejdou bez třetiny úředníků, říká Dostálová | E15.cz

Návrh nového stavebního zákona zamíří ve středu do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) slibuje, že vyřeší vleklé povolování staveb. Na stavební povolení se teď čeká průměrně 5,5 roku, nově to má být nanejvýš rok. Žadatelé by také neměli obíhat desítky úřadů, ale podávat jedinou žádost. To uleví stavebním úřadům, které zaměstnávají na dvanáct tisíc úředníků. S návrhem zákona však nesouhlasí opozice. „Největším zklamáním by bylo, kdyby byl zákon zcela zamítnut. Znamenalo by to, že bychom několik dalších let setrvávali v nelehké situaci,“ říká Dostálová.

Jakou šanci dáváte tomu, že návrh stavebního zákona ve středu projde v předložené podobě?

Doufám, že zákon projde. Koneckonců podpořil ho i garanční výbor, takže předpokládám, že ve sněmovně bude mít podporu. Často na mě v tomto ohledu míří dotazy, jak to bude, když nemáme toleranci menšinové vlády. Když se ale bavím s kolegy z KSČM, říkají, že řeší zákon po zákonu podle obsahu. A v tomto případě souhlasí, že situace s povolováním staveb v Česku je neúnosná. Věřím tedy, že podporu ve sněmovně najdeme.

Co bude ve středu největší překážkou?

Největší komplikaci představuje nesoulad s opozicí v otázce institucionálního modelu stavební správy. Budu se trpělivě snažit obhájit verzi, kterou navrhuji.

Myslíte spor o obecní stavební úřady. Vy chcete, aby přešly pod stát, opozice je chce ponechat obcím.

Přesně tak. S opozicí se ve většině bodů v otázce toho, jak by měl nový stavební zákon vypadat, shodujeme. Chceme jedno stavební řízení, počítáme s digitalizací, ale v tom se rozcházíme. V zásadních věcech se lišíme v podstatě pouze v institucionálním modelu. Bohužel ale s verzí opozice v tomto znění nemohu souhlasit. Je nastavena tak, že by nebylo možné zajistit dodržování lhůt ze strany úředníků. Stavebníci by tak neměli jistotu, že úředníci o jejich žádostech rozhodnou v zákonem stanovených lhůtách. Přesně tento problém se přitom snažíme odstranit. To je pro nás alfa omega.

Opozice ale ve svém návrhu také zavádí opatření proti takzvané nečinnosti.

Ano, problém je ale v tom, že odvolacím orgánem by podle jejich verze byl současný krajský stavební úřad. Jelikož by ale tento úřad byl současně prvostupňovým orgánem v případě nečinnosti, hrozilo by tam zahlcení lidí. Ve chvíli, kdy by se na takovém úřadě sešlo více prvostupňových záměrů kvůli nečinnosti a současně několik odvolání, hrozilo by, že to úředníci nebudou stíhat. To je kritický moment, kvůli kterému nemohu s návrhem opozice souhlasit. Náš návrh naopak počítá s tím, že ve chvíli, kdy budou úředníci pod jednotnou státní správou, budou se moci vzájemně zastupovat. Jednotlivé úřady budou v podstatě schopné úředníky sdílet, a nebude tak hrozit jejich zahlcení.

Byl by opoziční návrh nového stavebního zákona lepší než nic?

Pro mě by bylo největším zklamáním, kdyby byl zákon úplně zamítnut. Znamenalo by to, že bychom několik dalších let setrvávali v nelehké situaci, ve které se nacházíme dnes. Ale snad si všichni uvědomují, že takto to už dál nejde.

Kdyby však byl zákon zamítnut, jak dlouho by trvalo současný zákon z roku 2006 změnit?

To se dá poměrně snadno spočítat. Na podzim by byly volby, následně by zákon musel jít opět do mezirezortního řízení a na Legislativní radu vlády. Všechny tyto kroky bychom museli absolvovat znovu. Navíc nějaký čas trvá, než se ustanoví nová vláda. Zákon navíc nestačí pouze schválit. Je třeba počítat s přechodným obdobím, než vstoupí v účinnost. Myslím si, že reálně bychom se tak mohli nového stavebního zákona dočkat někdy kolem roku 2025. Proto doufám, že se nám jej podaří schválit nyní.

Návrh nového stavebního zákona, jak jej předkládáte, počítá s rušením stavebních úřadů. Kolik jich skončí?

Dnes máme přes sedm set obecních stavebních úřadů. Dvě stovky se jich nacházejí v obcích s rozšířenou působností. Ty budeme určitě zachovávat. Zůstanou fungovat také některá územní pracoviště. Celkem by mělo zůstat 313 úřadů. Důležité je přitom zmínit, že chceme, aby pokud možno co nejvíce úředníků přešlo do systému státní stavební správy, neznamená to, že se jich chceme zbavit. Naopak bude naší snahou, aby jich co nejvíce přešlo do nového systému státní stavební správy. Chceme mít pokud možno vysoce kvalifikovaný tým úředníků.

Obce dostávají od státu zhruba čtyři miliardy korun ročně na stavební úřady. O tyto peníze zcela přijdou?

Ne zcela. Tyto zhruba čtyři miliardy korun stát obcím dává na provoz stavebních úřadů. Zhruba dvě miliardy tvoří náklady na platy úředníků, to nově převezme stát. Jsme si vědomi, že obcím vadí, že mají přijít o část těchto příjmů, i proto si od nich chceme pronajmout prostory, archivy, platit nájem společných prostor či režii.

Nový stavební zákon má nejen díky digitalizaci ulehčit práci úředníkům. O kolik méně lidí díky tomu bude potřeba?

To se nedá přesně říct, ale díky nově nastaveným procesům ubude zhruba čtyřicet procent agendy, takže odhaduji, že o takových třicet procent jich může být méně než dnes. Povolovací proces se výrazně zrychlí a zefektivní. Namísto územního a stavebního řízení budeme mít jen jedno řízení. Kdo se bude chtít proti stavbě odvolat, bude to moci udělat jen jednou a ne při každém kroku, který stavební úřad udělá. Apelačním principem odstraníme ten nekonečný ping-pong, kdy odvolací úřady stále vracejí věc první instanci.

Jak se podle vás postaví k novému stavebnímu zákonu Senát?

Jelikož Senát hodně řeší politiku, obávám se, že bude možná primárně řešit institucionální model, o kterém jsme se bavili. V takovém případě je možné, že nám zákon vrátí. Budu se snažit je přesvědčit, aby to nedělali, aby podpořili i názor Legislativní rady vlády na čistou státní stavební správu, čímž bychom odstranili takzvanou systémovou podjatost.

Stihnete zákon schválit do voleb?

Určitě. I ve chvíli, kdyby nám Senát zákon vrátil, stále máme rezervu.