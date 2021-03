Návrh stavebního zákona Dostálové čeká zásadní přeměna. S jejím posvěcením | E15.cz

Zvrat do jednání přinesl poslanec Martin Kolovratník (ANO) se svým komplexním pozměňovacím návrhem, který je ve své podstatě návrhem celého nového stavebního zákona se stejným počtem paragrafů a který dostal podporu klíčového hospodářského výboru. Podle zvyklostí jej poslanci projednají na začátku druhého čtení, a pokud ho přijmou, stane se novým základem pro jednání a poslanecké připomínky. A to i přesto že neprošel standardním legislativním procesem.

Kolovratníkův návrh počítá s tím, že povolování staveb přejde kompletně pod stát. Poslanec odmítá námitky, že obce přijdou o své kompetence. „Obce a města budou i nadále rozhodovat o svém území. Jejich zájmy se projeví především v územním plánu,“ uvedl Kolovratník. „Naopak povolení stavby je technické rozhodnutí,“ dodal. Na návrhu spolupracoval s rezortem pro místní rozvoj, který přitom loni po dohodě premiéra Andreje Babiše (ANO) se Svazem měst a obcí přislíbil prosazení smíšeného modelu stavebních úřadů.

„Těžko můžeme bránit poslancům podat svoje návrhy. A to, že jim ministerstvo s těmito návrhy pomáhá, je logické, protože jde o provázanost mnoha paragrafů,“ brání se Dostálová. „My opakovaně říkáme, že model čistě státní stavební správy je lepší než dohoda se Svazem měst a obcí na hybridním modelu,“ dodala ministryně, která tuto verzi, se kterou i původně počítala, považuje za nejlepší způsob, jak v tuzemsku zrychlit stavební řízení.

Koaliční sociální demokracie ani komunisté podporující vládu zatím jasně neřekli, zda Kolovratníkův návrh podpoří. „Já to vidím jako velmi složitou záležitost. Odmítnout to by mohlo znamenat, že se to celé zablokuje,“ připouští komunistický poslanec Jiří Dolejš, jenž se návrhem zabýval ve výboru pro veřejnou správu. Komunisté i sociální demokraté svůj postoj ještě budou ladit. Je možné, že odsouhlasí, aby se návrh stal alespoň novým základem pro jednání. „A pak se to bude nějakým způsobem zdokonalovat. Nebo naopak,“ dodal Dolejš. Kolovratník uvedl, že by v tom případě požádal o přerušení bodu na dva týdny, aby si poslanci mohli připravit připomínky k jeho návrhu.

Ve sněmovně to přitom nebude jediný komplexní pozměňovací návrh, svoji verzi připravila také pětice opozičních stran složená z ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, která s ním však neuspěla na žádném z výborů a na plénu tak zřejmě nemá šanci. „Úpravu jsme předložili na všech třech výborech. Situaci ale zkomplikoval komplexní návrh Kolovratníka, který je jen maskovanou předělávkou původního návrhu ministryně Dostálové zavádějící stavební superúřad,“ kritizuje šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Kolovratníkův návrh vrací do hry body, které už jednou odborná veřejnost odmítla. Je to verze, která porušuje veškeré dohody,“ dodal.

Opozice chce prosadit smíšený model veřejné správy. „Navrhujeme zachování podstatné části současné soustavy stavebních úřadů i na menších obcích, a tím zachováním dostupnosti stavebních úřadů se znalostí místního prostředí pro občany a stavebníky,“ uvedla poslankyně Věra Kovářová (STAN).