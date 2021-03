Stoupá poptávka po dražší exotice, říká šéf Invie Tůma | E15.cz

Existuje ještě byznys, ve kterém podnikáte?

Létá se. Letadla jsou vyprodaná. Problém je, že není nabídka na trhu, tedy dostatek destinací. Chybějí kvůli restrikcím. Zákazníci ale zájem mají. To v zásadě není problém. Co bylo možné prodat, to se prodalo. Létá se ale samozřejmě velmi málo. Za týden odletí z Prahy do Egypta pět letadel, byť plných. Standardně jich létalo několik denně. Právě do Egypta aktuálně směřuje polovina našich klientů.

Náš byznys se dělí na last minute a first minute. Teď jsme v období first minute, který v posledních letech prudce narůstal. Předloni tak byl leden podobně jako červenec nejsilnější měsíc s tržbami kolem miliardy korun, za celý rok 2019 tržby dosáhly sedmi miliard. Na „firstech“ poznáte vyspělost trhu, lidé nakupují dopředu, anebo dražší exotiku. První tři týdny loňského ledna tomu odpovídaly, pak ale přišel pokles. Znervózněli jsme a mysleli si, že děláme něco špatně.

Zpočátku odpadly asijské destinace. Jak jste si s tím poradili?

Říkali jsme si: nevadí, na nich byznys nestojí a z exotiky jsme nabízeli ještě třeba Karibik. Jakmile ale zavřeli letiště Slováci, tak už jsme věděli, že to nebude dobré. Následovala česká letiště.

Kam až se propadly letošní prodeje?

V lednu i v únoru jsme spadli na 15 procent roku 2019, tedy asi 150 milionů tržeb měsíčně. Za celý loňský rok tržby dosáhly miliardy. Utržili jsme tedy sedmkrát méně oproti roku 2019.

Vkládáte naděje do letní sezony?

Máme několik scénářů, těm oficiálním od vlády nevěříme. Operujeme s proočkovaností a četným testováním. I když půjde očkování pomaleji, proočkovanost rizikových skupin by vládě mohla umožnit zrušení tvrdých restrikcí. Pravděpodobnost, že budou do léta proočkovaní lidé nad sedmdesát let, je slušná. Je to pro nás důležité, aktivní senioři jsou také našimi klienty. Nejčastěji to jsou ale rodiny s dětmi, naopak na mladé necílíme vůbec. Cestovat se bude méně, s tím počítáme. Čekáme, že letos prodáme polovinu toho co před pandemií.

Promění pandemie zásadně chování a preference zákazníků, anebo jde jen o to přečkat krizi a vrátit se do zajetých kolejí?

Je třeba rozlišovat. Zájezdy – balíček služeb – budou stále stejné. Létat se ale bude méně, dlouhodobě poklesnou prodeje jednotlivých letenek, které velmi často kupovaly firmy zaměstnancům na pracovních cestách. Už nikdy se nebude tak často létat například na hodinu do Frankfurtu kvůli pracovní schůzce a zpátky. To je dobrá změna. Celé nás to také posunulo do on-line prodeje.

Vyžádá si šok, kterým odvětví i firma procházejí, změny ve vlastnické struktuře Invie nebo propouštění?

Propouštění jsme se nevyhnuli, odešla část prodejního personálu, řádově desítky lidí. Díky tomu, že si navzájem pomáhají dceřiné společnosti Invia v Německu, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku, se nám podařilo ušetřit díky nově jednotnému IT systému. Také si firmy mohou půjčovat peníze. Největší je německá Invia, česká je druhá. Integrovali jsme také německé nebo polské cestovky, jejichž zájezdy nabízíme v Česku. Například lidé z Ostravy tak odlétají z Katovic.

Znáte už loňský výsledek hospodaření?

Ne, ale určitě to bude ztráta v řádu jednotek milionů eur. V podobné výši se pohyboval roční zisk v minulých letech. Stornované zájezdy nám ale komplikují výpočet. Vláda rozhodla, že tato část cestovního ruchu bude jediné odvětví financované zákazníky. Ti dodali peníze cestovkám. Vláda prostřednictvím takzvaného lex voucher rozhodla, že se peníze do letošního srpna nemusejí vracet, zlegalizovala je. Nesouhlasíme s tím. Peníze se měly vrátit zákazníkům a měla se zavést koncepční pomoc firmám v oboru. Trhu to sice dočasně pomohlo, ale je velká otázka, co nastane v srpnu, až budou muset cestovky peníze vracet.