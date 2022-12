Nemstěme se nakaženým Číňanům, nejsou pro nás nebezpeční, ujišťuje virolog Václav Hořejší | E15.cz

Čína se znovuotevírá světu, už i Peking upustil od strategie nulové tolerance covidu-19. Restrikce pohybu osob do Číny a z Číny postupně polevují, čehož už nyní využívá řada Číňanů k tomu, aby po zhruba třech letech mohla znovu cestovat. Množství nakažených osob v Číně se aktuálně odhaduje v řádu stovek milionů. Podle imunologa Václava Hořejšího není důvod k obavám, že by v mnoha případech nakažení Číňané cestující do světa představovali epidemiologickou hrozbu. „Populace je již natolik proočkovaná a promořená a její imunitní ochrana je proti onemocnění natolik silná, že i když se střetne s několika tisíci nakaženými čínskými turisty, bude se jednat o zcela zanedbatelný efekt,“ říká Hořejší.

Představuje podle vás značné množství Číňanů, kteří jsou aktuálně nakažení covidem-19 a cestují mimo jiné do Evropy, nebezpečí z epidemiologického hlediska?

Vůbec ne. Současnou debatu považuji za bouři ve sklenici vody. V Evropě je vysoká proočkovanost, navíc zhruba polovina populace nemoc již prodělala. Tyto dva faktory nám dávají vysokou imunitní odolnost proti tomuto onemocnění. Neposkytují odolnost proti neškodné infekci, během které ale virus nezpůsobí takřka nic a lidé o něm ani nevědí. Jak víte, v Itálii nedávno přistálo letadlo s Číňany, asi polovina byla nakažená covidem-19.

Kdybychom takové testování udělali na reprezentativním vzorku české populace, tak by bylo pozitivních odhadem dvě stě tisíc lidí, tedy jen asi dvě procenta, naprostá většina osob by neměla příznaky – vycházím z nedávné studie z Británie. Je to tím, že očkování nebrání infekci samotné, ale velmi účinně brání těžšímu průběhu onemocnění, hospitalizaci a úmrtí.

Tím chci říci, že česká, evropská, severoamerická a dost možná obecně většinová světová populace je již natolik proočkovaná a promořená a že je její imunitní ochrana proti onemocnění natolik silná, že i když se střetne s několika tisíci nakaženými čínskými turisty, bude se jednat o zcela zanedbatelný efekt. Nemáme se čeho bát. Imunitní ochranu máme až překvapivě dobrou. Mylně jsem očekával, že imunitní ochrana po několika měsících oslábne a v zimě se dočkáme nové vlny, byť relativně malé. Nic takového ale nepozorujeme, až na jednu zcela zanedbatelnou vlnku.

Čili nevidíte důvod k tomu, aby státy zaváděly restriktivní opatření vůči čínským cestovatelům?

Evropská léková agentura uvedla, že není žádný vědecký podklad pro to, abychom dělali nějaká velká protiepidemiologická opatření a ztěžovali život čínským a asijským turistům cestujícím do Evropy. Ano, někteří by se rádi mstili Číňanům a třeba by jim rádi oplatili, že tři roky nesměli do Číny cestovat, respektive museli do dvoutýdenní karantény. Itálii se na evropské půdě naštěstí nedaří prosadit restriktivní opatření. Stejný názor, jaký prezentuji já a jaký je většinový, zastává například i prestižní německý Kochův institut.

Číňané „pouze“ zažívají to, co my v předcházejících třech letech. Průběh pandemie v Číně není nijak bezprecedentní. Mají podobné potíže jako my tehdy, také se jim zahlcují nemocnice například. Zveřejňují počty úmrtí a ty jsou podobné, jako když podobné vlny začínaly u nás.

Otázka je, jestli lze zcela důvěřovat statistikám zveřejňovaným Čínou.

Já jim v tomto důvěřuji.

Takže i když se průběh očkování a promořování v Číně a dalších částech vyspělého světa zásadně lišil – přinejmenším vývojem v čase v posledních třech letech, tak vzájemný střet osob není nijak nebezpečný?

Že byl vývoj odlišný, na tom nezáleží. Ten virus je dnes globálně rozšířený, převažuje varianta omikron. Současné varianty jsou mnohonásobně infekčnější, než byla ta první čínská varianta, kterou to celé začalo. Dnes jde o jeden z nejinfekčnějších virů vůbec. Infekčností se blíží rekordmanovi – spalničkám. Za takových okolností jsou pokusy o zadržení šíření infekce prakticky marné. I respirátory už fungují velmi málo, člověk by ho musel mít velmi pevně nasazený. Infekci prakticky nelze zabránit.

Za jak pravděpodobné a vážné považujete potenciální riziko, že by současné otevírání se Číny světu mohlo způsobit vznik nových, nebezpečnějších variant covid-19?

To je teoreticky možné. V tom obrovském množství lidí, kteří jsou nyní infikovaní, by se skutečně mohla vyskytnout varianta, která by byla nebezpečnější než ty, na které jsme byli dosud „zvyklí“. Nebezpečí by spočívalo v tom, že by tato varianta byla odolnější vůči protilátkám vyvolaným proděláním nemoci nebo očkováním. Globálně se dle oficiálních statistik dosud infikovalo asi šest set milionů lidí, pravděpodobně to bylo několikanásobně více. Říká se, že minimálně třetina světové populace se dostala do styku s virem a byla očkovaná.

Takže příležitost k vytvoření nové, nebezpečnější varianty covid-19 tu již byla a dost velká. Teoreticky se ale nedá vyloučit, že by se kdekoliv na světě mohla vyskytnout takováto nová nebezpečnější varianta. Paradoxní situace by mohla nastat v zemích, kde jsou dosavadní varianty drženy na uzdě – třeba u nás.

Z jakého důvodu?

Pokud by se zde vyskytla varianta, která by víc unikala imunitní paměti populace, kterou má v Česku už skoro každý, tak by měla velkou výhodu a mohla by se začít šířit. Takže si nemyslím, že by zrovna v případě Číny bylo toto nebezpečí větší. Čína je na tom s proočkováním a promořením mnohem hůře než my. Takže se tam velmi dobře uplatňují ty stávající vysoce infekční varianty, vůči kterým se již umíme bránit. Domnívám se, že Čína nepředstavuje z tohoto pohledu větší nebezpečí než zbytek světa.