Testujte cestující z Číny na covid, žádá Itálie ostatní státy EU | E15.cz

Čína plánuje zrušit přísná karanténní opatření pro cestující ze zahraničí od 8. ledna. Nárůst počtu infekcí ale vyvolalo už nedávné uvolnění opatření, uvádějí zahraniční média. Oficiální místa na toto téma mlčí. Podle výpočtů britské analytické společnosti Airfinity, o nichž informuje deník The Guardian, může v Číně přibývat až milion nakažených za den a počet obětí nemoci Covid-19 má dosahovat až pěti tisíc. Podle agentury Bloomberg pak na interním setkání Národní zdravotní komise před Vánoci zaznělo, že za jediný den se v zemi nakazilo téměř 37 milionů lidí, což by dalece překonalo dosavadní nejvyšší hodnotu.

V Evropě zavádí v reakci na nárůst koronavirových infekcí v Číně nejpřísnější opatření Itálie, která byla hluboce zasažená první vlnou koronaviru na začátku roku 2020. Země začíná testovat všechny cestující přilétající z Číny, a to včetně těch tranzitních. Pokud by podrobnější testy odhalily novou variantu koronaviru, připouští Řím další omezení. Itálie zároveň tlačí na další evropské země, aby se dohodly na společném postupu v oblasti testování.

Unijní úřady ale dosud přísnější postup odmítaly. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí oznámilo, že testování a další omezování cestujících z Číny považuje za neopodstatněné. Představitelé instituce uvádějí, že míra proočkování v Evropě je dostatečně vysoká a zdravotnická zařízení současné počty koronavirových infekcí zvládají. V podobném duchu znělo i dřívější vyjádření Evropské komise, ta dodávala, že počty nakažených v EU v poslední době nijak výrazně nerostou. Ani české ministerstvo zahraničí na svém webu žádná přísnější opatření pro cestující z Číny neavizuje.

Koordinovaný postup zemí EU se Itálii nepodařilo prosadit ani na čtvrtečním jednání zástupců unijních ministerstev zdravotnictví. „V tuto chvíli jsou počty čínských cestujících do Evropy omezené a zůstane to tak i po několik příštích týdnů,“ uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo zdravotnictví. Mluvčí německého ministerstva zdravotnictví Sebastian Gülde argumentoval, že nyní se v Číně nevyskytují žádné nové znepokojivé varianty koronaviru, které by už nebyly rozšířené i v Německu.

Velmi rezervovaně se zatím k plánovanému otevření Číny pro zahraniční cestující stavějí aerolinky. Dala společnosti Cirium ukazují, že v tomto týdnu světoví dopravci navýšili počty letů do Číny na leden, únor a březen jen o 2,9 procenta. Celkem to znamená méně než sto mezinárodních letů do Číny za měsíc.