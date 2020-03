Koronavirus: Nedostatek roušek ukazuje amatérismus, říká Kalousek | E15.cz

Poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) byl hlavní postavou minulé ekonomické krize jako ministr financí, tu současnou spojenou s epidemií koronaviru sleduje zpovzdálí. Se všemi opatřeními vlády souhlasí, přišly ale podle něj pozdě. Vláda by navíc měla podle něj novelizovat státní rozpočet pro tento rok a seškrtat zbytečné výdaje. „Prostě konec mejdanu. Stát si musí zvyknout na mnohem levnější provoz,“ říká.

Jak hodnotíte ta razantní opatření, která v posledních dnech zavádí vláda? Jsou přehnaná? Nebo naopak přišla pozdě?

Já jsem ten poslední, kdo by chtěl zpochybňovat ta opatření, protože jsou skutečně soustředěná na to, aby nedošlo k prudkému nárůstu infekce, která by zatížila zdravotnický systém. Ale pokládám je za opožděné. Vyčítám vládě dvě věci.

Už minulý týden celá řada odborníků naléhala na to samé, na co jsme naléhal já, aby už minulý víkend byly zakázány hromadné akce typu Matějská pouť, hokejová a fotbalová liga. A to se vláda tvářila nafoukaně a říkala, že nic takového není potřeba. Načež v pondělí ráno zakázala všechny akce nad sto osob a ve čtvrtek všechny akce nad třicet osob. Je evidentní, že ta opatření přišla opožděně. Kdyby přišla aspoň před tím víkendem, kdy se lidé scházejí, tak ta situace nemusela dnes být tak zlá. Místo, aby byli krok vepředu, tak jsou krok vzadu, jsou ve vleku událostí.

A druhá věc, kterou vládě vyčítáte?

Totálně selhali v logistice. Tahle situace, jako každá krizová situace, má tři fáze. V té první fázi skuteční odborníci navrhnou nějaká opatření, ve druhé fázi vláda na základě těch doporučení udělá nějaké rozhodnutí, ve třetí fázi se musí ta rozhodnutí logisticky a administrativně zpracovat. Do terénu se musí dostat přehledné informace a příslušný materiál.

Nic z toho se nestalo, protože na to byla vláda totálně nepřipravená. Místo toho, aby se šest dobrých let snažila udělat tu společnost ekonomicky a rozpočtově odolnější proti krizím, tak rozházela všechny rezervy, které měla, a do značné míry zdevastovala aparát. Takže ta společnost se vůči krizím stala méně odolnou.

Zvlášť pozadu je vláda zřejmě v nákupu a distribuci roušek a respirátorů. Je to ta největší chyba vlády v současné krizi?

Aktuálně samozřejmě. Jestli 27. ledna vláda říkala, že pečlivě monitoruje situaci v Číně a je připravena, a 12. března říká, že se jí možná podaří sehnat nějaké roušky a respirátory, tak to člověk neví, jestli se má smát nebo plakat. To je prostě amatérismus nejhrubšího zrna. Z hlediska aktuálních potřeb, z hlediska zkrocení epidemie a ochrany zdraví lidí, je největším selháním vlády opožděnost opatření a materiální nepřipravenost. Ač po bitvě každý generál, ale já bych si to netroufl říkat, kdybych já nepatřil mezi ty, kteří tu vládu před týdnem na ty hromadné akce upozorňovali.

Druhá věc je, že tato záležitost bude mít nějaký celospolečenský vývoj. Například Německo bylo díky odpovědné rozpočtové politice schopné nashromáždit rezervy pro krizové situace, čímž se společnost dělá odolnou, a teď ty rezervy použije a to v ohromujícím objemu 500 miliard eur. Zatímco takhle vláda, která měla šest let velmi dobrých časů a dnes má rozpočet o půl bilionu vyšší, než byl ten náš, místo tvoření rezerv všechno prožrala. Teď nemá vůbec nic.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říká, že to Česko zvládne, protože má velmi nízké zadlužení oproti jiným zemím.

Pan ministr Havlíček si myslí, že tu situaci vyřešíme tím, že si půjčíme. No budeme muset. Ale my jsme měli mít rezervy.

Na Twitteru jste apeloval na vládu, aby připravila novelu zákona o státním rozpočtu. Proč je to nutné hned teď? Premiér Andrej Babiš říká, že rozpočet ho teď nezajímá, že řeší akutnější problémy.

Ministerstvo financí se nestará o zdraví lidu, tak by mohlo připravovat zákon o státním rozpočtu. Nutné to je, protože zákon o státním rozpočtu je v tuto chvíli cár papíru. Babiš na tiskovce říkal, že je mu jedno, jaký bude deficit. Mně to sice jedno není, ale tam opravdu nejde o deficit. Tam jde o to, jaké budou priority toho rozpočtu.

Na jednu stranu musíme upravit příjmy, protože ty, co letos budou, neodpovídají červencové prognóze 2019. Budou mnohem nižší, to všichni víme. V oblasti výdajů přišla priorita krize, protože z koronavirové krize vyplyne ekonomická krize a světová recese. O tom snad nikdo nepochybuje. A k tomu se musí upravit výdaje. Musíme mít rozpočet, který odpovídá realitě.

Jak konkrétně se má rozpočet upravit?

My musíme nemilosrdně seškrtat všechny provozní výdaje státu, všechny transfery, které nejsou nezbytné.

Jako například?

Třeba ona populární sleva na jízdné pro seniory. Teď je potřeba, aby byli senioři doma a nikdo je moc nenavštěvoval, tak nemají co jezdit ve vlaku. To je jeden z příkladů, ale podobných populistických pitomostí by se tam našlo víc. Prostě konec mejdanu. Stát si musí zvyknout na mnohem levnější provoz.

Tyto peníze, které se seškrtají, je nezbytné přeskupit ve prospěch investic a impulzů na pomoc ekonomice. Prostě se dramaticky změnila situace, tudíž se musí dramaticky změnit rozpočtové priority. A to by mělo být dané novelou zákona o státním rozpočtu, ne tím, jak se Andrej Babiš vyspí, protože máme parlamentní demokracii.

Je to nutné řešit hned v následujících týdnech? Paní ministryně Schillerová zatím makroekonomický výhled nechce vůbec komentovat.

Myslím, že je to absolutně nezbytné, abychom měli parlamentní demokracii a ne vládu diktatury, která má sice zákon o státním rozpočtu, ale pojede podle něčeho úplně jiného. Já jsem připraven pochopitelně všemi svými znalostmi a zkušenostmi na té novele spolupracovat. Ale nemohu ji předložit sám, protože to mi zákon nedovoluje. Zákon o státním rozpočtu může předložit jenom vláda. A ta by to udělat měla, pokud chce mít rozpočtové priority podle zákona. Už v tuto chvíli jí musí být jasné, že je podle zákona nemá a mít nemůže.

Jaký myslíte, že může být schodek státního rozpočtu? Jeden ekonom mluvil dokonce o 300 miliardách.

Podívejte, bez koronavirové krize jsem tipoval, že nebude 40 miliard, ale 60 miliard. Kolik v celosvětové ekonomice udělá koronavirus, já si v tuto chvíli vůbec netroufám říct. Právě proto chci, aby odborníci udělali aktuální makroekonomická prognózu. To je disciplína, kterou já neumím a nedělá ji jenom jeden člověk. A z prognózy by byly alespoň s přibližnou pravděpodobností odhadnuty skutečné příjmy státního rozpočtu v tomto roce.

Jde prostě o krizový management ve státních financích, což je něco, o čem tato vláda nikdy neslyšela. My jsme si to prožili a i v krizi nám renomované agentury zvýšily rating o dva stupně. A díky tomu, že jsme se chovali takhle odpovědně, tahle vláda měla rezervy. Bohužel tato vláda ty rezervy rozházela na všechny strany a jsme tam, kde jsme byli. Tak musíme zase začít od nuly.

Příští týden bude vláda schvalovat rozšíření ošetřovného pro rodiče, kteří kvůli uzavření škol musí být doma s dětmi. Stvrdit by to musela sněmovna. Podpoříte to?

Ošetřovné je na devět dní a pokud zakážeme dětem chodit třicet dní do školy, tak někdo se o ně starat musí. Samozřejmě jsme připraveni schválit v legislativní nouzi novelu o ošetřovném. Ale současně se chceme také bavit s vládou o tom, jak si to představuje dál. Já mám pocit, že si to vůbec nepředstavuje právě proto, že není zvyklá myslet na budoucnost. Tak se jí k tomu budeme snažit přinutit.