Ukrajina dostane vše, co bude chtít, říká analytik Visingr | e15.cz

Krátce poté, co Německo odsouhlasilo dodávku tanků Leopard 2 na Ukrajinu, a umožnilo tak jejich dodávky i ostatním státům, plní mediální prostor zejména diskuse o západních stíhačkách, které by měly bránit ukrajinské nebe před ruskou agresí. Žádná západní země zatím dodání svých stíhaček na Ukrajinu nepotvrdila a naopak se jich mnoho k věci staví spíše zdrženlivě, podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra ale Ukrajina nakonec západní stíhačky získá. „Je myslím důležité, aby zaznělo, že Ukrajina dostane vše, co bude chtít, bude to akorát trvat,“ říká Visingr v rozhovoru pro INFO.CZ . Realisticky podle něj můžeme očekávat, že převážně americké F-16 a pravděpodobně i britské stíhačky Typhoon budou na Ukrajině nasazeny zhruba za půl roku.

Je to už dva týdny od průlomové změny stanoviska Německa, které se rozhodlo dodat na Ukrajinu tanky Leopard 2 v počtu čtrnácti kusů. Považujete to za dostatečné?

Je potřeba nedívat se na to jako na izolovanou dodávku čtrnácti tanků od Německa. Němci sice aktuálně slíbili dodat tanků čtrnáct, ale k nim se přidaly další státy jako Polsko, Finsko, Dánsko, Kanada nebo Portugalsko a rázem jsme se s těmi Leopardy 2 pro Ukrajinu dostali k trojcifernému počtu, respektive abych byl přesný, přesáhli jsme stovku. Navíc i těch německých čtrnáct tanků je potřeba vnímat spíše tak, že někde se začít musí a také tak, že bez Leopardů přímo z Německa by se asi Ukrajina i obešla. Šlo hlavně o to, aby Němci dali povolení pro export Polákům a dalším státům. Samozřejmě ale pořád platí, že každý tank se počítá a čím více jich Ukrajina získá, tím lépe.

Takže onen německý krok je takovou pomyslnou první vlaštovkou?

Abychom byli přesní, tak první vlaštovka přiletěla od Britů, kteří přislíbili dodání tanků Challenger 2. Pak se Němci stavěli na zadní, ať Američané pošlou své Abramsy, tak Američané poslali Abramsy, a Němci už se víceméně nemohli na nic vymlouvat. Do toho jim ještě Poláci začali hrozit, že by mohli své tanky na Ukrajinu dodat i bez německého svolení, takže Německo skutečně nemělo na výběr. Mělo to přijít dříve, ale pořád je asi lepší později než nikdy. Kromě Leopardů 2 bych se rád zastavil ještě u tanků Leopard 1, jestli mohu…

Určitě.

O Leopardech 1 se začalo mluvit už loni na podzim. Někteří lidé se tomu vysmívali, že je to starý kus šrotu z šedesátých let, co nemá žádnou hodnotu. Ale to je velmi krátkozraký pohled.