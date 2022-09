iPhone 14 na Apple Keynote 2022: Co uvidíme na konferenci | E15.cz

Poněkud netradičně se keynote odehraje ve středu, protože v pondělí 5. září slaví Američané Svátek práce a úterý si Apple pravděpodobně rezervuje pro všechny nezbytné přípravy. Keynote je hybridní událost. Na jedné straně bude sice kompletně předtočená, ale na druhé straně dostanou novináři v kampusu Apple Park prostor, aby tam mohli událost sledovat „fyzicky“ a následně se s produkty osobně seznámit. Právě v úterý se bude instalovat vše důležité a jen ráno by na to nestačilo, protože v Kalifornii akce startuje v deset hodin dopoledne.

Proč Apple na pořádání tak spěchá a raději týden nepočká, není těžké uhodnout. Čím dříve nové produkty představí, tím dříve je bude moci prodávat, protože potřebuje získat čas. Předně proto, že iPhony 14 by měly být prodejním hitem. Byly jím sice i předchozí generace, ale letos by to mohlo být ještě razantnější. Zásadní je však nepříliš povzbudivý stav globálního hospodářství.

Kam se bude v následujících týdnech a měsících ekonomika ubírat, není úplně zřejmé, protože celosvětová inflace roste a hrozí recese. Čím více ale do té doby Apple prodá iPhonů, tím pro něho lépe. Viditelně hraje o každý den a posouvat představení v kalendáři ještě dál by pozbývalo smyslu.

Čtyři modely iPhonů 14

Hlavní hvězdou Apple Keynote bude dozajista řada iPhonů 14. Měly by to být čtyři modely, které ale nebudou kopírovat nabídku předchozích let. Apple pochopil, že doba malých telefonů je nenávratně pryč, a proto by se již neměl objevit iPhone mini. Místo toho přijde klasický iPhone 14, navíc doprovozený iPhonem 14 Max. Následuje duo profesionálních modelů, tedy iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max.

Apple tedy sází jen na dvě velikosti odlišné rozdílnou výbavou. Modely Pro by měly obsahovat trojitý fotoaparát, LiDAR skener čili senzor mapující hloubku fotografované scény, adaptivní obnovovací frekvenci displeje a konečně by měl zmizet výřez v displeji pro TrueDepth kameru, který bude nahrazen kruhovým průstřelem pro fotoaparát a průstřelem ve tvaru pilulky pro nezbytné senzory starající se o biometrické ověření uživatele za pomoci funkce Face ID.

Analytik Ross Young k tomu na Twitteru publikoval: „Koncept dvou otvorů bude pro Apple jedinečný, stejně jako byl jeho výřez.“

Čile se spekuluje o čipech, které by u modelů 14 Pro měly mezigeneračně poskočit, kdežto základní řada by si měla ponechat stávající A15 Bionic. Střízlivým pohledem řečeno: aktuální iPhony 13 mají výkonu na rozdávání a běžnému uživateli by to nemělo vadit. Jak to ale Apple zdůvodní, je věc jiná. Buď to bude svalovat právě na stále dostatečný výkon, nebo nedostatek čipů. Bity by na tom měly být ale spíše iPady, které obvykle společnost omezuje právě ve prospěch výroby iPhonů.

Zajímavé bude sledovat i situaci kolem fotoaparátů. iPhony 14 Pro by měly vyměnit 12MPx širokoúhlý fotoaparát za 48MPx. Apple byl ale dosud propagátorem spíše strategie zvětšování pixelů při zachování rozlišení. Jenže konkurence už je jinde. I telefon za pět tisíc korun už má padesátimegapixelový foťák a iPhony vedle nich vypadají prostě nepatřičně, i když je kvalita výsledku úplně jinde.

Na trhu už přitom jsou už pár let i 108MPx fotoaparáty, jako například u modelů telefonů Samsung Galaxy řady S s přídomkem Ultra. I zde budou muset zástupci Applu volit vhodná slova, až budou svůj „upgrade“ zdůvodňovat.

iPhony s přídomkem Max mají v portfoliu společnosti největší displeje. Mnozí zákazníci je kupují právě jen kvůli tomu, i když nevyužijí všechny možnosti, které jim model Pro přináší. Právě to se má letos změnit, pokud Apple skutečně představí model iPhone 14 Max, který sice nabídne velký displej, ale přívětivější cenovku bez funkcí zbytečných pro mnohé uživatele. Pokud to skutečně vyjde, je jasně zaděláno na bestseller, a to i s ohledem na světovou produkci chytrých telefonů, v níž už zvolna ani velikosti iPhonů 13 a 13 Pro nebývají. I jejich 6,1“ displej je už prostě pro mnohé malý.

Dvojice Apple Watch

Nejlepší doplněk iPhonu jsou hodinky Apple Watch. Tyto nejprodávanější hodinky světa, a to i když se sečte klasický průmysl s tím chytrým, se dočkají osmé série. Co ale přinesou, se příliš neví. Razantní redesign byl ve hře už loni, ale Apple od něj upustil. Nejvíce se spekuluje o mnohých zdravotních funkcích a především senzoru pro měření tělesné teploty.

K němu však analytik Mark Gurman z Bloombergu uvedl: „Funkce tělesné teploty vám neposkytne konkrétní údaje jako u teploměru, ale měla by být schopna zjistit, zda se domnívá, že máte horečku.“

Jenže Series 8 by neměly být jediné hodinky, které se na Apple Keynote představí. Protože watchOS 9, tedy nově připravovaný operační systém hodinek Applu, už nebude podporovat Apple Watch Series 3, silně se očekává, že tento model vyklidí pole jinému „low-endu“, a to jen tomu v podobě stávajícího modelu s přídomkem SE. Jenže tím by se Apple vrátil jen na dva prodávané modely.

Sílí proto spekulace, že bychom se konečně měli dočkat něčeho nového. Tím by měl být odolný a sportovněji laděný model, který by vynikal odolností a výdrží. Model s přídomkem Pro by tak měl uspokojit každého sportovce, jenže to je tak všechno, co se proslýchá. Pokud pak Apple nezareaguje na Galaxy Watch5 Pro Samsungu, může si zadělat na problém.

Ten totiž ukázal, že to s ohledem na prodloužení výdrže jde, a to za přijatelné peníze i s prémiovými materiály – safírem a titanem. Rukavice je tedy hozená, záleží jen na Applu, jestli ji zvedne už teď a odstraní největší neduh Apple Watch. Jejich výdrž je totiž stále jen jednodenní.

Apple nicméně v Apple Watch spatřuje zářnou budoucnost. Šéf Tim Cook navíc vnímá jako největší přinos společnosti právě snahu v oblasti zdraví, na čemž mají právě zásluhu především Apple Watch. V rozhovoru pro magazín Popular Mechanics uvedl: „Začali jsme s wellness. A pak přišly tři kroužky aktivity na hodinkách Apple Watch. Dali jsme do nich monitor srdečního tepu, a časem jsme se tak dostali ještě dál, když jsme přidali určování fibrilace síní. A pak jsme přidali EKG. Myslím, že až se jednou ohlédneme zpátky a zeptáme se, co bylo největším přínosem Applu, bude to právě oblast zdraví.“

Jedny AirPody Pro 2. generace

Zcela bezdrátová sluchátka Applu se stala ikonickými již po jejich představení. Jejich charakteristický design pozná každý, kdo se alespoň trochu zajímá o technologie. AirPody Pro pak byly představeny na podzim roku 2019, a protože Apple uvádí nové generace sluchátek každé tři roky, jsou s upgradem na řadě právě ony.

Očekává se celkové zmenšení, a to i nabíjecího pouzdra, stejně jako vylepšení aktivního potlačení hluku a samozřejmě zvýšení výdrže. Ve hře jsou i jisté senzory, které by mohly být spojeny se zdravým životním stylem, tedy cvičením.

iPady, počítače Mac a mixované reality

Pro iPady a počítače Applu by měla být vyhrazena říjnová událost, takže těch bychom se v září ještě dočkat neměli. Očekává se totiž, že už desátou generaci základního iPadu představí Apple spolu s iPady Pro, které dostanou čipy M2, stejně jako Mac mini a iMac. Tyto produkty by do zářijové keynote úplně nezapadaly, i když je fakt, že dříve Apple základní iPad představoval po boku iPhonů.

Pokud se tedy ještě něčeho v září dočkáme, měl by to být právě tento vstupní tablet společnosti, a to i proto, že právě on bude mít ještě klasický čip řady A, nikoli M. Jenže se zase proslýchají informace, že Apple o měsíc posouvá vydání operačního systému iPadOS 16, a to by nahrávalo tomu, že iPadům bude patřit říjen.

Právě přelom roku 2022 a 2023 je pak tím, o kterém se původně hovořilo v souvislosti s produktem Applu určeným ke konzumaci AR nebo VR obsahu. Podle posledních zpráv je ale velice nepravděpodobné, že by na nějaký takový produkt mělo skutečně dojít. Původní predikce se navíc ještě upravovaly a Apple by po představení takového produktu neměl sáhnout dříve než příští jaro, i když i to je dost optimistický odhad.

Z portfolia společnosti pak vlastně zbývá už jen Apple TV a HomePod. Ani u jednoho z nich není předpoklad k upgradu, i když druhý zmíněný by si doplnění portfolia určitě zasloužil. Apple v projektu utopil nemalé finance, jež se mu prakticky nevracejí, protože stále nabízí jediný model svého chytrého reproduktoru, který má navíc přídomek „mini“, takže stále může působit poněkud nedospěle, ostatně právem.

To nejhorší nakonec. Očekává se zdražení. Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo k tomu uvedl odhad: „Prodejní cena řady iPhone 14 v Americe se zvýší přibližně o 15 procent na 1000 až 1050 dolarů.“ Při převodu na tuzemské ceny by to bylo zvýšení ceny o 3500 korun u základního modelu (iPhone 13 začíná na 22 990 korunách – pozn. red.).

Hodně záleží i na tom, jaké kapacity úložiště dá společnost novým iPhonům rovnou do základu. Apple bude událost streamovat živě na svém YouTube kanálu i na webových stránkách.



