Šéf Uberu: V Česku chceme do dalších měst, zajímá nás letiště | E15.cz

Přestože je Uber v České republice už od roku 2014, dosud působí jen ve čtyřech největších městech. Jeho české vedení do hodlá brzy změnit. „Mezi Prahou a ostatními městy je velký rozdíl. Pro nás je Praha nejdůležitější i proto, že velkou část klientely tvoří turisté, kteří Uber znají ze své země. To ale chybí v těch dalších městech,“ vysvětluje v rozhovoru pro deník E15 šéf české pobočky Uberu Štěpán Šindelář.

Bolt oproti roku 2019 v Praze eviduje 2,5krát více jízd. Jak jste na tom vy?

Určitě rosteme. Naše základna jízd v roce 2019, ze které ten růst vychází, byla mnohem vyšší než u konkurence, protože jsme na trhu déle. Oproti roku 2019 to tedy není 2,5násobný růst, protože v Česku jsme od roku 2014, takže ty největší nárůsty byly již v letech předtím, ale rosteme tempem, se kterým jsme spokojeni.

Je česká pobočka Uberu v zisku?

Čísla říct nemohu, ale v zisku jsme.

To je přece obecně dlouhodobý problém Uberu, že neumí vydělat peníze, ne?

Ale to se v poslední době láme, alespoň na úrovni zisku před započtením odpisů a úroků. Jako společnost jsme urazili velký kus cesty a snažíme se být maximálně rozpočtově odpovědní. Ukončili jsme například Uber Eats tam, kde to nedává smysl, nebo omezili vývoj autonomních aut a soustředíme se na to, kde víme, že vidina zisku je dosažitelná a realizovatelná. Trvalo to dlouho a bylo to dynamické, ale myslím, že nyní to už bude rychlejší, i se změnou generálního ředitele se nastavila nová kultura i přístup k samotnému byznysu.

Jak je to s podílem na trhu v Česku?

Sledujeme to, ale konkrétní čísla neřekneme, těžko se to měří - typů služeb je více, proto je otázka, co do toho zahrnovat. Je to dynamické, nelze říct, kdo je větší, hlavně proto, že se to mění, záleží například i na sezónnosti.

Uber příliš v Česku nerozšiřuje služby do nových měst, namrozdíl od Boltu, který v posledních měsících postupoval poměrně agresivně.

Určitě chceme dál expandovat, ale mnohem více se soustředíme na analýzu toho, kam vstoupit. Logicky se nabízí postupovat dle velikosti populace, podle toho by měly být další na řadě Liberec a Olomouc. Ale my se chceme podívat na současný trh v daném městě, jestli to dává smysl, jestli tam jsou lidé zvyklí jezdit taxíky a podobně. Podle toho se rozhodneme.

Máte tedy teď nějaké město, které je těsně před spuštěním?

Těsně ne, ale jedno z dalších tří měst, které jsou podle velikosti další v pořadí, by se nám mohlo podařit spustit. Nejsme rozhodnutí, které to bude, ale minimálně jedno bychom v příštím roce měli spustit.

Čtyři města za osm let přece jen není tolik.

Mezi Prahou a ostatními městy je velký rozdíl. Pro nás je Praha nejdůležitější i proto, že velká část klientely jsou turisté, protože Uber znají ze své země, to chybí v těch dalších městech. Myslím, že v dalších letech budeme o něco rychlejší, ale prioritou pro nás zůstává Praha.

Proč by ta expanze teď mohla být rychlejší? Co se stalo, že to je najednou možné?