Kina přežijí, říká producent velkofilmu The Gray Man | E15.cz

V centru Prahy lze v těchto dnech narazit na spousty uzavřených ulic, odkud se ozývá střelba a pyrotechnické efekty. Až do 20. července zde totiž probíhá natáčení vysokorozpočtového amerického akčního filmu The Gray Man s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem v titulních rolích. „Netflix za natáčení v Praze utratí 30 až 35 milionů dolarů,“ prozrazuje v exkluzivním rozhovoru pro deník E15 producent David Minkowski ze společnosti Stillking Films, která Netflixu pomáhá projekt připravit.

Můžete prosím krátce představit film The Gray Man a popsat, jakou konkrétní roli má vaše společnost v tomto projektu?

The Gray Man je celovečerní film z produkce Netflixu. Režírují ho bratři Joe a Anthony Russoové, které nejspíš znáte jako tvůrce Avengers od Marvelu. Hrají v něm hvězdní herci Ryan Gosling a Chris Evans. Stillking Films se začala na tomto projektu podílet už téměř před rokem, kdy mi zavolali z Netflixu a nabídli nám spolupráci. Jsme nadnárodní produkční společnost, která v podstatě pomáhá hollywoodským filmařům s výrobou filmů ve střední a východní Evropě. Zajišťujeme pro ně nejrůznější věci, jako je hledání vhodných natáčecích lokalit, najímání komparzu a členů štábu, jednáme s místními úřady a zkrátka dodáváme tvůrcům vše, co v daném místě potřebují ke své práci.

Setkali jste se při filmování v Praze s nějakými problémy?

Ne, všechno zatím jde skvěle. Natočili jsme vše, co jsme potřebovali. Kaskadérské scény dopadly výborně. Až na trochu nepříznivého počasí si nemůžeme stěžovat. Režiséři jsou spokojení a zároveň si velice užívají to, že mohou být v Praze. Moc se jim tady líbí.

Jedna věc mě hodně překvapila. Prý jste tu natáčeli i scény, které se mají odehrávat v Bangkoku. Bylo těžké přeměnit Prahu na asijskou metropoli? A proč jste vlastně nejeli přímo tam?

Až 95 procent materiálu, co zde natáčíme, se opravdu odehrává v Praze. Nicméně máme ve scénáři několik málo scén, které mají představovat Vídeň a Bangkok. Stěhovat celý štáb do Vídně kvůli pár záběrům nemá smysl. Navíc namaskovat Prahu jako Vídeň těžké není. Do Thajska jsme původně jet měli. Bohužel nám v tom zabránila koronavirová pandemie. Kvůli cestovním omezením se vše zkomplikovalo, a proto jsme se rozhodli, že scény z Bangkoku také uděláme v Praze. Nebylo to snadné, ale nakonec jsme vhodné lokace našli. O zbytek se postarají tvůrci vizuálních efektů.

Proč si vlastně Netflix vybral pro filmování právě Prahu?