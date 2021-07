Státy otálejí se schválením nových pravidel pro Netflix a spol. | E15.cz

Streamovací platformy budou muset nabízet více evropské tvorby, ukládá jim to nová evropská směrnice o audiovizuálním obsahu. K její implementaci přikročily první státy, služby jako Netflix a další by proto již brzy měly nabízet alespoň 30 procent evropských filmů a seriálů. V současné době ale už podle plánů měla být směrnice schválená ve všech členských státech, ty ovšem s jejím uváděním do praxe váhají.