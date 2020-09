Prouza: Vláda na slíbenou pomoc cestovnímu ruchu zapomněla, | E15.cz

Začněme aktuální zprávou. V Praze bude od středy 9. září kvůli epidemii koronaviru povinné nosit roušky v obchodech a nákupních centrech. Od stejného data bude nutné od půlnoci do 6 hodin ráno uzavírat provozovny stravovacích služeb. Jak tato nová opatření hodnotíte?

Překvapuje mě, že ta opatření přišla tak pozdě. Vysoké nárůsty už byly v Praze poměrně dlouho a na jaře by na jejich základě vláda udělala mnohem přísnější opatření – a mnohem rychleji. Strach z negativní reakce veřejnosti ale znamená, že vláda je teď přehnaně opatrná a bude to znamenat, že se nákaza rozšíří mnohem více, než by to bylo nutné. Mnohem větším problémem než pomalu zavedená opatření je ale to, že lidé přestali vládě věřit, protože opakovaně vidí, že se nerozhoduje podle doporučení odborníků, ale podle toho, co se vládě hodí politicky. A v takové situaci je bohužel ochota dodržovat různá omezení velmi malá.

Situace se mění každým dnem. Jaká je podle vás pravděpodobnost, že podobná opatření jako v Praze budou zavedena i na dalších místech, kde čísla o osobách nakažených koronavirem také nejsou nízká?

Pečlivě sleduji data ministerstva zdravotnictví a zejména se dívám na počty nemocných na 100 000 obyvatel. A další problémové okresy jsou v tomto měřítku velký kus za Prahou. Na druhou stranu v období chřipkové sezóny bude mít smysl se chránit před jakoukoliv nákazou, zejména kvůli tomu, že letos bude výrazný nedostatek vakcíny proti chřipce.

Zpět do Prahy. Jak moc v ní ovlivní nebo mohou ovlivnit nově zavedená opatření situaci v gastronomii, ale i cestovním ruchu během nadcházejících týdnů?

Gastronomii neublíží, že pár restaurací nebo barů musí zavřít o půlnoci. Gastronomii ubíjí nejistota, kterou lidé cítí kvůli zmateným postupům vlády – nevědí, jaká je doopravdy situace, nevědí, jestli budou mít za pár měsíců práci, protože vidí, jak vládní programy „pomoci“ až na pár čestných výjimek nefungují. A v takové situaci prostě nebudete brát rodinu v neděli na oběd, ale raději zůstanete doma a ušetříte. Stejně tak cestovní ruch – v Praze přes léto pomohli Češi, kteří přijeli i díky kampani magistrátu „V Praze jako doma“. Ale skutečnou záchranu mohou přinést jen cizinci, kteří se pomalu začali vracet. Jenže teď kvůli neřešení rostoucího počtu nakažených reálně hrozí, že se Česko dostane mezi „červené“ země, kam se nedoporučuje cestovat nebo po jejich návštěvě musíte do karantény. A v takové situaci samozřejmě zůstanete doma nebo pojedete jinam než do Česka.

Na svém twitterovém účtu jste napsal: „Cestovní ruch každý rok odvádí do veřejných rozpočtů zhruba 130 miliard korun. Když poprvé v historii potřeboval pomoct, vláda se k lidem, kteří v cestovním ruchu pracují, otočila zády.“ Lze v těchto vašich slovech vyčíst i hodnocení situace v branži během letošního léta?

Většina čtenářů si myslím ještě dobře pamatuje, jak paní ministryně Dostálová celé jaro lidem slibovala vouchery v hodnotě 10 000 korun na dovolenou v Česku. Ten systém byl vymyšlen chytře – podmínkou bylo utratit další peníze a rozložit vouchery v čase, takže by se díky tomu prodloužila turistická sezóna a lidé v turistickém ruchu by se mohli rychleji postavit zpět na nohy. Místo slíbené pomoci ale vláda nakonec na své sliby tiše zapomněla. Podobné je to i se slíbenou kompenzací za dobu, kdy byl turistický ruch na jaře rozhodnutím vlády zrušen. Proč mají mít nárok na odškodnění hotely, ale už nikoliv restaurace a hospody? A kdo odškodní provozovatele školních pobytů, kteří měli rozhodnutím vlády zavřeno o měsíc déle než normální hotely? Pochvalu si naopak zaslouží některé kraje a města, které přišly s vlastními programy podpory cestovního ruchu. Díky aktivitám Prahy, Karlových Varů, Jihočeského nebo Moravskoslezského kraje se podařilo zachránit spoustu firem, protože chytře nastavené pobídky přilákaly – a třeba na severu Moravy stále lákají – lidi k návštěvě.