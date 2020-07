Vládní expert na kosmonautiku Šváb: Nezávislost ve vesmíru je pro Evropu klíčová | E15.cz

Podnikat v kosmu se vyplatí, a to i v Česku. Evropa se chce stát nezávislou ve vesmíru a buduje proto vlastní nosnou raketu, která ponese i českou vlajku. „Vesmír se dnes stává byznysem. Už to není jen čistá věda, byznys a komerční zájem nyní vědu v podstatě přerostl, “ říká Ondřej Šváb, šéf oddělení kosmických technologií a aplikací na ministerstvu dopravy, který nyní vyjednává o pravomocech nové Agentury EU pro kosmický program.

Probudil Elon Musk zájem o vesmír?

Nepochybně ano. To, co dokázal, a ta show, kterou je schopen kolem cest do vesmíru vytvořit, rozhodně budí pozornost. Dělá kosmickým aktivitám obrovskou reklamu – nejen letům do vesmíru, ale obecně nosným raketám, družicím a službám založeným na družicových systémech.

Platí to, že rozvoji letů do vesmíru se daří více, když se o to zajímá veřejnost?

Zájem veřejnosti je absolutně klíčová věc. Nejenom pro Elona Muska, ale i pro nás. Je s tím spojená viditelnost a od té vede už poměrně krátká linka směrem k politické úrovni.

A tím k financování?

Také. Koneckonců let Crew Dragonu byla vlastně záležitost financovaná jako služba ze strany NASA. Stále hrají poměrně podstatnou roli institucionální peníze, tedy peníze od americké vlády. V případě Evropy jde také u kosmických aktivit pořád z velké části o institucionální peníze, o vládní financování. Čím populárnější však téma bude, tím se bude lépe chodit před kamery a říkat, že potřebujeme investovat do vesmíru, abychom drželi a třeba i určovali krok rozvoji kosmických technologií a aplikací.

Myslíte, že právě Musk bude tou hnací silou, která dostane lidstvo na Mars?

Můj osobní názor je, že k tomu nepochybně přispěje. Je to téma, o kterém hovoří, snaží se vytvářet tlak na NASA tím, že prezentuje své vize, jak by mohla vypadat kolonizace Marsu.

Aby toho dosáhl, chce provozovat komerční lety do vesmíru. Je to správná cesta? Pořádat turistické výlety do kosmu, aby se tím zaplatil výzkum?

Je to jedna z cest, jak prostředky získat. Tady půjde spíše o vývoj technologií, které umožní cestu na Mars zvládnout, než vyloženě o výzkum vesmíru. Vesmír se dnes stává byznysem. Už to není jen čistá věda. Byznys a komerční zájem nyní vědu v podstatě přerostl.

Podívejte se na družicové systémy, které každý den používáme pro navigaci, předpovědi počasí i třeba pro fungování chytré karantény. V okamžiku, kdy je zájem o data a služby z družic, je enormní tlak na to, aby existovaly družicové systémy, které je poskytují. Obrovský boom je dnes třeba u družicových systémů pro telekomunikaci a pozorování Země. Proto i významně roste zájem firem účastnit se jejich výroby a také přípravy aplikací pro konkrétní využití v praxi, protože v tom vidí potenciál a zisk.

Dokážou ale soukromé firmy něco významného bez spolupráce se státními agenturami?

Vždy jde o nějakého zákazníka. Zatím jsou tím největším vlády. Nicméně tento stav se může do budoucna změnit. Elon Musk chce provozovat komerční lety, které by vynášely do vesmíru platící zákazníky. Takže toto si představit dovedu. Pokud odhlédnu od pilotovaných letů do vesmíru, tak můžeme vidět masivní vstup soukromého kapitálu do kosmických aktivit. Vznikají soukromé nosné rakety i celé soukromé družicové systémy, jako je Starlink, ICE EYE a další.