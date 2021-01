Úvěrové moratorium, o němž chce Schillerová jednat, banky odmítají | E15.cz

„Situaci velmi pozorně sledujeme a vyhodnocujeme, jsme v intenzivním kontaktu s ČNB, bankovními i nebankovními poskytovateli úvěrů, neziskovými organizacemi stejně jako se zástupci podnikatelů,“ řekla deníku E15 Schillerová.

V tomto týdnu se chce opět sejít se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a s bankami, žádá po nich vyhodnocení aktuálních informací a statistik. „Výsledek v tuto chvíli nebudu předjímat,“ dodala ministryně.

O moratoriu mluvil šéf rezortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v neděli. Odklad splátek by podle něj pomohl podnikatelům, kteří museli kvůli vládním nařízením zavřít provozovny.

„Jsme na tenkém ledě, hrozně bych si přál, kdyby se umožnil odklad splátek postiženým segmentům třeba o dalších šest měsíců, nesmírně by to pomohlo a chtěl bych pro to udělat maximum,“ řekl v České televizi. O moratorium podle něj žádají podnikatelské svazy.

Znovuzavedení odkladu splátek úvěrů by však mohlo ohrozit stabilitu bank, varuje Česká národní banka. Podle Havlíčka je to důležitý faktor, který je třeba vzít v potaz. Odklad byl loni umožněn nejen podnikatelům, ale i běžným spotřebitelům, a to od konce března do října. Odloženo bylo podle statistik České národní banky 360 tisíc úvěrů, většina klientů se ke splácení vrátila v listopadu.

Banky již na podzim Schillerové přislíbily, že s dlužníky budou řešit situaci individuálně a budou vstřícné k řešení jejich problémů. „V tuto chvíli platí, že plošné zákonné moratorium nahrazují individuální dohody věřitelů s dlužníky,“ potvrdila ministryně.

„Klienti, kteří se během pandemie dostali do ekonomických obtíží a jejich problémy trvají, využívají možnosti sjednat si individuální dohodu, která jim umožní rozložit sjednané závazky do většího počtu splátek nebo sjednané splátky o určitou dobu odložit,“ uvedla Schillerová.

Česká bankovní asociace považuje jakékoli podobné plošné opatření za nešťastné. „Individuální řešení klientům na míru se ukazuje jako nejefektivnější,“ zdůraznil šéf České spořitelny Tomáš Salomon, který je zároveň prezidentem bankovní asociace.