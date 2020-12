Hoteliér Lukáš Pytloun: Zdravá firma vyjde i bez rezerv | E15.cz

Dotklo se vás zpřísnění protiepidemických opatření před Vánocemi? Měli jste vlastně už objednávky?

Objednávky spíš zatím chodily na únor, na jarní prázdniny. Tam už oživení vidět je, například i ze strany německé klientely. Čeští zákazníci do konce roku rezervovali velmi málo.

Lišil se pro vás nějak jarní a podzimní lockdown?

Jarní lockdown byl tvrdý v tom, že se na něj nebylo možné připravit. Byl o to bolestivější, že jsme měli spoustu předplateb, kolem 14 milionů korun. Takže to nebylo jen o tom, že jsme měli zavřeno, ale že jsme museli i vracet peníze. Teď jsme byli relativně v pohodě díky tomu, že jsme hotely v Liberci pronajali agenturním zaměstnancům z průmyslových zón. Minimální příjem jsme měli i z byznysové klientely. Až na liberecký hotel Imperial, který jsme přechodně zavřeli na dva týdny, jsme žádný hotel zavírat nemuseli. Na 14 dní jsme měli zavřený i hotel v Harrachově, tam to ale bylo z důvodů rekonstrukce.

Chystali jste se na druhou vlnu už v létě?

Nevěřil jsem, že druhá vlna přijde. Říkal jsem si, že to nemůžou dopustit. Navíc jsem takový, že si nedělám příliš velké rezervy. Tvrdím, že nejsmutnější peníze jsou na účtu. Všechny peníze dávám do hotelů, hodně investuji. Když jsem potřeboval peníze, půjčila nám banka.

Změnil letošek váš přístup k rezervám a investování?

Ne. To by byl život hrozně nudný. Když je firma zdravá a má dobrá aktiva, nemusí mít velké finanční rezervy.

Banky se teď ale zrovna do hotelů příliš nehrnou nebo máte jinou zkušenost?

Banky jsou určitě opatrnější. Ale pořád si myslím, že když to bude dobrý projekt, který bude navíc třeba kombinovat hotel s apartmánovým ubytováním, kde bude možná rychlá konverze do bytů, tak věřím, že to banka financovat bude. Když nebude fungovat hotel, uděláme z toho rychle byty. Je to jednoduchý byznys plán. Takový je zrovna náš projekt v Harrachově.

To je možná dobré řešení na horách, co ale třeba hotely v Praze?

Je pravda, že v našem hotelu na Václavském náměstí by něco podobného udělat nešlo. Dál tam splácíme úvěr, který máme. Původně jsme tam plánovali udělat například bar na střeše a celkově hotel rozšířit, to teď ale bude spát. Něco takového nyní banka financovat nebude.

Pomohly vám banky i teď?

Nejsme nikde na workoutu, jsme normálně platící firma. Ani u jedné z našich bank jsme nežádali o odklad splátek, což nám pomohlo i v dalším jednání. Díky tomu jsme získali slušný úvěr od Sberbank.

Kde jste vzal peníze na splátky bankám, když jste neměl tržby?

Je to o přístupu. Řekl jsem si, že je lepší si půjčit klidně nebankovně, ale platit bankám. Vyložit jim karty na stůl a ukázat cestu, jak z toho vyjít ven. Ukázali jsme jim, že jsme schopni minimalizovat ztráty, a že i když bude krize trvat rok, tak to přežijeme a budeme dál splácet.

V posledních měsících jste oznámili expanzivní strategii například v podobě přebírání jiných hotelů.

Expanzi jsme plánovali ještě před covidem. Na jaře jsme ji pozdrželi, ale nyní jsme si řekli, že je ta správná doba. Je spousta majitelů nemovitostí, kterým nájemci už dlouho neplatí, a třeba to budou chtít řešit s někým, kdo jim dá větší garanci. Jedenáct hotelů vlastním, dva si dlouhodobě pronajímám. Pro dlouhodobé partnery jsme díky tomu věrohodnější a čitelní.

Jsme lokální firma, zabýváme se jenom hotelnictvím. Máme jasný cíl a strategii. S naším týmem lidí bychom mohli nabrat každý půlrok dva tři hotely a nijak by nás to nezatížilo. Takže jsem si řekl, že než aby lidi seděli doma a neměli práci, budou dělat na akvizicích. Už letos jsme se takto v Harrachově rozrostli o penzion Union. Když si pronajmeme dva tři další hotely ročně, bude to skvělé.

Na jaké lokality se budete zaměřovat?

Umíme hory, líbí se mi krajská města a určitě bych rád něco v centru Prahy.

Jsou už na trhu příležitosti ke koupi?

Zatím se tak trh nechová. Všichni zatím čekají a moc zajímavých nabídek se neobjevuje. Na stole zatím není nic, co už nebylo před krizí.

Takže očekávat přeskupení sil v hotelnictví je liché?

Síly se přeskupí, ale ještě je moc brzy. Stále ještě dobíhají různé podpůrné programy, všichni čekají, jestli se neobjeví ještě nějaký nový spásný krok. My jsme o sobě jen dali vědět. Že tu jsme a že jsme připraveni.

Co se bude dít potom?

Majitelé nemovitostí budou muset situaci řešit. Musejí něco splácet bankám nebo vyčerpají rezervy. Budou chtít například konzervativnějšího partnera, který hotely řídí řetězcově.