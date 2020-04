Ženy ve startupech: xPORT, Hlídačky.cz a Meiro | E15.cz

Noema Hipká, xPORT Business Accelerator VŠE

Noema svou kariéru odstartovala během studia žurnalistiky v Bratislavě. Nejdříve byla součástí týmu externí komunikace v Allianz, poté čtyři roky působila v deníku Nový Čas a následně se rozhodla přestěhovat do Prahy, kde už druhým rokem vede PR a marketing podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE, mentoruje inkubované start-upy, podílí se na organizaci festivalů a spoluodpovídá za celý inkubační program xPORTu.

xPORT Business Accelerator VŠE je partnerem start-upů a inovativních firem. Těm začínajícím nabízí program B2B Incubation, pokročilejším zase program B2BStars. Startupovou komunitu propojuje nejen v tomto akcelerátoru, ale také na eventech, jako jsou Startup Festival a KPMG Data Festival, které každoročně pořádá.

Noema Hipká.Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu xPORT Business Accelerator VŠE?

XPORT VŠE byl vždy místem, kde nápady dostávaly zelenou. Takřka nic tu není nemožné a najít správnou cestu k cíli je jen otázkou času. Když jsme například chtěli patra v xPORTu spojit toboganem, jedinou překážkou bylo vymyslet dojezdovou dráhu, aby si nikdo neublížil. Úspěšným projektem nás dělá i spojení s VŠE a kompetence v B2B a datech.

To by ale nemohlo fungovat bez skvělé komunity. Tu naši tvoří inkubované firmy a množství zkušených mentorů, kteří jsou start-upům ochotni pomoci a poradit. Mnohdy jen z toho důvodu, aby komunitě vrátili to, co jim kdysi sama dala. No a v neposlední řadě náš tým, který se stará o rozvoj členů xPORTu.

Proč vás baví práce mezi starupisty?

Protože jsem stejná jako ti podnikavci, kteří v xPORTu mění nápady na škálovatelný byznys. Spojuje nás neutichající zápal pro věc, tvrdá práce, chuť inovovat.

Startupovou scénu ale miluji pro její neformálnost a podporu nápadů. Samozřejmě, v tom celém punku nesm+jí chybět potřebná pravidla a aspoň špetka organizace. Pokud mají lidé až příliš mnoho svobody, nevědí, co se sebou. Baví mě na tom i ta podnikavost a chuť zlepšovat svět kolem nás. To se koneckonců ukázalo i v těchto náročných dnech, kdy se podnikání ocitlo v krizi, ale podnikavost lidí, ta právě naopak teď začala vzkvétat.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Diverzita v týmu musí být – ženy, muži, starší i mladší či chrliči nápadů nebo dotahovači. Pohybuji se v PR a marketingu, což je odvětví ženám blízké. Ani ve startupovém světě jsem si zatím nevšimla nedůvěry vůči ženám, v jejich výkonnost nebo v úspěch jejich projektů.

Co mě ale mrzí, pořád je málo žen zakladatelek. V týmu xPORTu máme paradoxně více žen. I KPMG Data Festival organizují z poloviny ženy. Když mám ale spočítat, kolik podnikatelek u nás za dva roky mého působení v xPORTu rozjíždělo vlastní start-up, byly to jenom tři ženy. Což je škoda, protože ženy dodávají byznysu lidskou tvář. Na cestě za ziskem si pořád dokážou zachovat prolidský přístup. A to vnímám na dynamické startupové scéně jako klíčové.

Mariana Soukupová, Hlídačky.cz + .sk

Mariana se k Hlídačkám připojila v roce 2017, kdy začala pracovat v Ověřovacím centru v Praze. Postupně dostala na starost blog a české i slovenské sociální sítě.

Start-up Hlídačky.cz je největší on-line platformou v ČR propojující rodiny s chůvami na hlídání dětí, úklidem domácností, opatrováním mazlíčků a s péčí o seniory. V jejím systému je zaregistrováno více než 200 tisíc domácností a hlídaček. Působí jak v Česku, tak na Slovensku.

Mariana Soukupová.Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Hlídačky.cz?

Hlídačky.cz splňují základní požadavky, které na takovou službu kladou rodiny s dětmi. Třeba i to, že si samy chtějí vybrat pomocníka, který jim přijde domů, a ideálně vše vyřešit pohodlně on-line z aplikace na mobilu. Rodiny dále pak zajímá i ověření. Tam jsme dokonce mnohem dál než například konkurence v USA. Zajišťujeme kontroly přes ověřovací centra, ale i kurzy první pomoci nebo pojištění.

Proč vás baví pracovat mezi startupisty?

Za ty necelé tři roky, co v Hlídačkách pracuji, jsem se toho naučila více než v kterémkoliv jiném zaměstnání. Díky tomu, že jde o malý tým lidí, toho s námi vedení sdílí mnohem více a já se tak mohu dozvědět, jak taková firma vlastně funguje, jak pracovat s různými reklamními systémy, na co se při růstu zaměřit a podobně. Vyhovuje mi také různorodost práce a efektivnější komunikace.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Každému start-upu jde především o to, aby uspěl a rozvíjel se, a proto zaměstnává lidi, kteří budou pro firmu užiteční. Pokud zaměstnavatel usoudí, že na určité pozici bude lépe fungovat žena nebo muž, záleží jen na daných okolnostech, jestli se tento předpoklad ukáže jako pravdivý. Myslím ale, že u většiny pozic zaměstnavatelům na pohlaví nezáleží a soustředí se spíš na schopnosti a znalosti daného člověka. Pokud někde budou potřeba ženy, tak tam začnou automaticky přibývat i bez toho, aby se do toho násilně zasahovalo.

Jana Marlé-Zizková, Meiro

Jana se v letech 2003–2006 vydala plachetnicí na plavbu okolo světa a od roku 2011 žije v Singapuru. Vedla týmy v Estée Lauder, Sybase, SAS a Socialbakers. Opustila korporátní prostředí a spoluzaložila datový start-up DataDriven, následně tech start-up Meiro a neziskové hnutí She Loves Data, které získalo od žen v IT cenu 2019 Diversity Initiative Award in Asia.

Meiro se v rychle roustoucích trzích jihovýchodní Asie a Austrálie soustředí na pomoc velkým značkám z oblastí financí, telekomunikací či rychloobrátkového spotřebního zboží. Nabízí mapování chování a preferencí jejich zákazníků. Specializuje se na prostředí O2O (online to offline), na propojování dat z mnoha různých zdrojů a nástrojů a na transparentnost při práci s legislativně regulovanými zákaznickými daty.

Jana Marlé-Zizková.Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Meiro?

Spoluzakladatelé Vojta Kurka a Pavel Bulowski, náš skvělý tým chytrých a fajn lidí fungujících na dvou kontinentech, naše produkty, které řeší zásadní problém, jak využít zákaznická data pro zefektivnění byznysu, nákladů, rozhodování, komunikaci, a to vše při zachování právních a regulatorních norem pro práci s privátními daty. A hlavně baví nás, co děláme, teda většinou. A to je to nejdůležitější pro motivaci a energii, kterou do toho všichni dáváme.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Pracujeme v jihovýchodní Asii, kde se digitální svět vyvíjí velmi rychle a každý trh je jiný. Přestože jsme technologická firma, s našimi klienty se bavíme hlavně o jejich byznysu, jejich marketingových a digitálních strategiích a tím si neustále sami rozšiřujeme obzory. Mám pocit, že stagnace v tomto prostředí není možná a to je fascinující a zároveň to dost nabíjí. Se společníky jsme zodpovědni za veškerá naše rozhodnutí na všech úrovních a to je svým způsobem osvobozující – nemáme investory, takže si směr diktujeme sami. Firemní hodnoty kopírují naše osobní hodnoty. Velkou měrou k tomu, že mě to baví, přispívá naše flexibilita, rychlost rozhodování a velmi otevřená komunikace.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Diverzita, nejen genderová, je potřeba úplně všude, ne pouze ve start-upech. Až všichni pochopí, že diverzita z pohledu zkušenosti, pohlaví, věku, vzdělání, kultury, národnosti atd. přináší lepší a kvalitnější rozhodnutí – tím pádem lepší výsledky – přestaneme počítat, kolik kde je zastoupeno žen a mužů. To bude sice ještě chvíli trvat, ale jsem velmi optimistická. Vidím kolem sebe spoustu žen, které zakládají firmy či se posouvají na pozice, které dříve byly obsazovány výhradně muži. Případně jdou do typicky mužských průmyslů.

Když jsme v Singapuru zakládali neziskovku She Loves Data podle inspirace skvělých Czechitas, netušili jsme, kolik žen na celém světě se bude chtít samovzdělávat v datech, technologickém průmyslu a v soft skills, aby se nejen uplatnily ve světě technologií, ale v jakémkoli odvětví. To mluví samo za sebe. Já pevně věřím, že brzy se o tomto tématu nebudeme muset bavit, protože gender mix nejen ve start-upech bude harmonicky vybalancován.