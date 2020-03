Na první dobrou. Nový podcast deníku E15 | E15.cz

Daša Tokárová, HubHub

HubHub, kde působí, je síť coworkingových center, za nimiž stojí mezinárodní poskytovatel pracovních prostor HB Reavis.

Daša letos zahájila svůj dvanáctý rok praxe v event managementu. Na eventech ji nejvíce baví sledovat reakce lidí “v přímém přenosu”. Dle jejích slov to sice bývá adrenalin, ale i ten ji naplňuje. V minulosti působila primárně v eventových agenturách a jistou dobu i ve veřejném sektoru, kde se více zaměřovala na korporátní eventy a akce pro širokou veřejnost.

Daša TokárováAutor: Archiv Dašy Tokárové

Co stojí za dosavadním úspěchem coworků HubHub?

HubHub není jenom sdíleným prostorem k práci, jak to u některých coworkingů bývá. Stojí totiž na třech pilířích – prostoru, komunitě a vzdělávání. V designovém a špičkově vybaveném prostoru s plným servisem najdete komunitu podobně smýšlejících lidí, kterou se snažíme podporovat v růstu – nejen osobnostně, ale především v rámci byznysu. A k tomu právě dopomáhá naše vzdělávací složka. Tou jsou různorodé, především startupové eventy, které pořádáme jak pro naši komunitu, tak pro širší veřejnost. Lidé se tak můžou přiučit dovednostem, které jim v podnikání chybí nebo si je potřebují zdokonalit. Cílem HubHubu je nepřestat růst právě jako komunita. Tu tvoří jak jednotlivci, tak rostoucí startupy, ale i korporátní a projektové týmy.

Kdo ve vašich co-work prostorech například působí?

Zaměření komunity HubHubu je především na technologické firmy. Mezi současné členy a ty, kteří v pražském HubHubu vyrostli a úspěšně ho přerostli, patří např. Productboard, Pipedrive nebo tým z Wargaming. To vše přispělo k tomu, že se HubHub za velmi krátkou dobu stal úspěšným a respektovaným zástupcem “coworkingové rodiny” nejen v České republice, ale i v zahraničních lokalitách na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Velké Británii.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Z pohledu mojí profese je práce se startupy velký krok kupředu. V minulosti jsem se více soustředila na korporátní eventy. Později jsem však začala vyhledávat větší hodnotu, kterou chci prostřednictvím eventů odevzdat. A to se mi podařilo právě díky tomu, že jsem se dostala do startupového světa.

Eventy pro startupy jsou určené k tomu, aby projekty posouvaly dál. Začala jsem si s těmito formáty pohrávat, posunula je zas o kousek blíž k dokonalosti a doladila přidanou hodnotu, kterou si účastníci odnesou. Startupové prostředí je navíc dynamické, není jednoduché si udržet počáteční drajv. A jak říká můj oblíbenec Milan Šemelák, je těžké “not to kill the unicorn”.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Ženy jsou více adaptabilní vůči změnám, budují si dlouhodobější vztahy a uvažují komplexněji. Integrace pocitů a intuicí, která je typičtější pro ženy, přináší efektivitu a do budoucna je pro podnikání nevyhnutelná. Genderové vyvážení bude pro startupy katalyzátorem růstu a úspěchu.

Ženy jsou silné, dokážou neskutečně velké množství věcí zvládnout, máloco je položí a když už jsou “na hraně”, drží se a podrží i své okolí. Co však většině chybí, je větší sebevědomí a odhodlání následovat vlastní sen. Většinou tak dají přednost jistotě.

Pavla Rýznarová, Spendee

Spendee je globálně působící fintech aplikace. Jedním z jejích cílů je podpořit finanční gramotnost milionů mileniálů po celém světě.

Pavla svou kariéru odstartovala již během studií na VŠE v Praze jako projektová manažerka pro R&D projekty financované z fondů EU. V roce 2013 nastoupila do společnosti Ušetřeno.cz. Dnes stojí spolu s dalšími čtyřmi členy managementu v čele Spendee

Pavla RýznarováAutor: Archiv Pavly Rýznarové

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu Spendee?

Přečtěte si hodnocení našich uživatelů. Ti to dokážou vyjádřit nejlépe - na těch stojí i padá náš úspěch. Zmíním snad jen, že se učíme za pochodu z chyb vlastních i svého okolí. Jsme asi správně namixovaný tým vlastníků. Respektujeme silné stránky každého z nás a vzájemně se doplňujeme. Neúnavně si jdeme za snem a na naši roadmapu denně přibývají funkce, které naši uživatelé chtějí, a tak nevím, zda si někdy vůbec budeme moci říct: „Tak, hotovo“.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Nemyslím si, že jsem nutně fixovaná na startupovou scénu. Pohybuji se tam, kde věřím v lidi, co stojí po mém po boku, a oni sami, stejně jako já, věří v produkt, kterému dobrovolně věnují svůj čas. Dnes je startupová scéna živelným prostředím vyhledávaným lidmi, kteří vystupují z komfortních zón a jistot, přijímají úděl rozhodovat i za ostatní v situacích, které předtím nezažili, učí se, šťourají a zpochybňují, hledají řešení, ne výmluvy, a hlavně před odpovědností nesklápí hlavy.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Nezavírám oči a nepředstírám, že genderové téma ve společnosti neexistuje, ale ve startupovém a online světě ho vnímám jako malou bublinu. Nechte mne proto i nadále věřit, že mé dosavadní profesní působení je založeno na základech, které jsem sama vystavěla, ne se s nimi jen narodila. Já na oplátku slíbím, že ke mně do týmu budu přijímat uchazeče na základě jejich povahových vlastností a schopností.

Petra Vaškových, Kiwi

Kiwi.com je online travel technologická společnost založená v roce 2012 Oliverem Dlouhým a Jozefem Képesim (technický ředitel). Díky svému algoritmu dnes najde kombinace tras více než 750 přepravců, včetně těch, kteří spolu standardně nespolupracují.

Petra je produktovou ředitelkou Kiwi.com, v pořadí čtvrtou zaměstnankyní a současně první ženou v Kiwi.com. Jejím úkolem je převádět nápady a vize na papíře do praxe. Je v těsném kontaktu s vývojářským oddělením i s Oliverem Dlouhým. Petra vystudovala politologii v Brně, následně pracovala v technologickém startupu Tripomatic.com, další projekt už jí zavál do tehdejšího Skypickeru, dnešního Kiwi. Aktuálně se podílí na vizi Virtual Global Supercarrier, která by měla umožnit lidem cestovat z jakéhokoliv místa A na světě do jakéhokoliv místa B, a to v rámci jednoho cestovního itineráře.

Petra VaškovýchAutor: Archiv Petry Vaškových

Co stojí za úspěchem společnosti Kiwi.com?

Unikátní nápad, využití díry na trhu, správné načasování a skvělý tým, který se dal dohromady, vytrvalost, globální ambice, ale i schopnost nastartovat velké změny v celém odvětví cestování.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Ačkoliv je Kiwi.com na trhu už skoro 8 let, pořád jsou u nás patrné startupové prvky. Je to prostředí, kde se může člověk realizovat i s vlastními nápady, reagovat na neustále měnící se svět a přizpůsobovat služby tak, jak je potřeba.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Z vlastní zkušenosti vím, že jakékoliv obohacení týmu, ať už jde o rozdílné zkušenosti, přístup, nebo třeba i pohlaví či etnikum, je plus. Přesvědčili jsme se o tom mnohokrát a snažíme se takto týmy i stavět. Jakmile jsou trochu namixované, vzájemně se od sebe lidé učí a obohacují se.

Týká se to samozřejmě i žen. Obecně jich je zejména v technologických startupech asi méně, než by mohlo být, což je škoda. Snažíme se je proto podporovat i na našich akcích, třeba na každoroční konferenci Women in Tech, kde najdou inspiraci, podporu a třeba i odvahu do toho jít. Pro startupy by to bylo jedině dobře.