Ověřování informací komunitou na Muskově X je správná cesta | e15.cz

Konkrétně se jedná o funkci Community Notes, což by se dalo přeložil jako Poznámky komunity. Tuto funkci lze popsat jako hybridní fact checking, kdy sami uživatelé sociální sítě mají možnost připnout k zavádějícím tweetům korektivní vyjádření, které se v případě shody vícero uživatelů zobrazí vždy společně s příspěvkem. Zároveň poznámky mohou přidávat jen uživatelé s velkým ratingem, který zase mohou získat tím způsobem, že hodnotí relevanci komunitních poznámek od jiných uživatelů.

Tato funkce nevznikla za Muskovy vlády, nicméně pod jeho vedením došlo k jejímu rozšíření na všechny trhy. Komunitní poznámky každopádně řeší problém nedostatku factcheckerů, kteří by měli kapacity kontrolovat tisíce příspěvků denně, což je komplikace, kvůli které tyto programy ve většině případů selžou. Ověřovači pravdivosti příspěvků se tak ve většině případů dostali do pozice, kdy obnažují laxnost sociálních sítí a jejich alibistickou neodpovědnost za obsah.

Poznámky od komunity jsou ve většině případů nemilosrdné. Nešetří nikoho, nejen politiky, novináře, podnikatele, ale ani běžné uživatele, jejichž příspěvky se dílem algoritmu stanou virálními. Což sice může znít jako logická samozřejmost, ale sociální sítě jsou obecně známé tím, že k veřejně známým lidem přistupují rozdílně, jejich příspěvky jsou hodnoceny podle jiných pravidel. Je jasné, že se nejedná o dokonalé řešení, minimálně je ovšem poměrně rychlé, takže korekce dokáže mít ve většině případů reálný dopad a dodat potřebný kontext.

Na komunitní poznámky narazil už i sám Elon Musk, který před časem na sociální síť X napsal, že plánuje odstranit funkci blokování uživatelů kromě soukromých zpráv. To by ovšem bylo složité hned z několika důvodů, ale tím zřejmě nejdůležitějším je fakt, že tuto funkci u sociálních sítí vyžadují největší obchody s aplikacemi AppStore a Google Play. Jde o potřebný kontext, bez něhož by se mohlo zdát, že Musk může zkrátka bez omezení vládnout své sociální síti. I on se ale musí podvolit pravidlům, která se na jeho byznys vztahují.

A co je ještě lepší, poznámky je možné přidávat i k zaplaceným reklamám. Například k herním vývojářům, kteří při propagaci her zobrazují o hodně lépe vypadající herní prostředí, než je realita. Ušetřen nebyl ani fotbalista Cristiano Ronaldo při propagaci hypotonického nápoje, který vytvořil společně se společností Herbalife a který využívá jeho jméno. Uživatelé dodali kontext, podle něhož výrobky této společnosti v minulosti lidem způsobily zdravotní problémy.

Tato funkce ovšem nevyváží vše, co Musk za poslední rok s bývalým Twitterem provedl. Záplava falešných účtů a změna algoritmu, která dělá ze sociální sítě X těžké místo k žití, jsou mnohem zásadnější změny. Komunitní poznámky ovšem alespoň přinášejí možnost korigovat nejhorší příspěvky, což na druhou stranu zvyšuje pravděpodobnost, že se s nimi Elon Musk jednoho dne rozloučí, protože to z nějakého důvodu bude považovat za ohrožení svobody slova.

Kategorizace Evropanů. Zřejmě poprvé bylo popsáno, jak datové a reklamní společnosti rozřazují evropské uživatele do socioekonomických skupin dle osobních dat na základě jejich pohybu na internetu. Německé médium netzpolitik.org dokázalo na základě uniklých materiálů zdokumentovat přesné kategorie i možné porušení unijní legislativy. (netzpolitik.org)

AI karibský ráj. Boom umělé inteligence má nečekaného vítěze – britské nezávislé území v Karibském moři Anguilla. Díky své internetové koncovce ai jen letos získá přes 30 milionů dolarů. Každá firma, která touží po zkratce ai ve své doméně, musí zaplatit 140 dolarů za dvouletou registraci. (ArsTechnica)

Randící kouč. Jaká bude budoucnost mezilidských vztahů? Podle zakladatelky seznamovací aplikace Bumble Whitney Wolfe Herdové by umělá inteligence mohla lidi koučovat v randění a flirtování. Přesně to je podle ní hlavní důvod, proč si někteří lidé neumějí najít protějšek; zkrátka nevědí, jak se v mezilidských vztazích pohybovat, a toto by podle ní mohlo být řešení. (Bloomberg)

ChatGPT pro firmy. Rozšiřování nejpopulárnějšího nástroje v oblasti AI už nic nebrání, Open AI se snaží rozptýlit obavy z možného úniku firemních citlivých informací. Proto chce v nové verzi pro firmy zaručit ochranu vložených dat. Společnost také slibuje větší rychlost či kontextové okno. (OpenAI)