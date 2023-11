Technologické války aneb proč musí Evropa přidat | e15.cz

Zakladatel a generální ředitel brněnské společnosti Y Soft Václav Muchna je už přes dvacet let řazen k nejinovativnějším podnikatelům v Česku. Tenhle sympatický čtyřicátník neustále srší nápady, třeba do čeho se pustí za dalších dvacet let, a rád dělá věci jinak než ostatní. Právě to se podle něj v současné Evropě příliš nenosí.