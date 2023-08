Václav Muchna z Y Soft: Evropané se chtějí zakopat v pravěku | e15.cz

V červenci jste v Y Softu uzavřeli fiskální rok 2023. Vrátili jste se v tržbách na předcovidovou úroveň?

Pokud jde o čísla, byl to náš historicky nejúspěšnější rok. Tržby činily 43,3 milionu eur, tedy přes miliardu korun, takže jsme o dva miliony eur překonali náš dosud nejlepší rok 2019. Byl bych ale rád, abychom každý rok dosahovali v procentech dvouciferného růstu. Myslím, že tak do dvou let by se nám to mohlo podařit.

V posledních třech letech vás hodně brzdil nedostatek čipů, už se situace zlepšila?

Zlepšila, ale stále není úplně vyřešená. Hodně jsme trpěli hlavně ve fiskálním roce 2022, kdy kvůli čipům nebyly na trhu tiskárny a kopírky, tudíž nebylo k čemu dodávat software. Došlo k obrovskému propadu v celém odvětví, a to až o třicet procent. V poslední době našemu byznysu hodně prospělo, že se řada firem snaží dostat zaměstnance z home office zpátky do kanceláří, a tím roste poptávka po tiskárnách a kopírkách.

Evropská unie chystá miliardové investice do výroby čipů, chce stavět továrny v Německu a Polsku. Pomůže vám to lépe se připravit na budoucí krize typu covidu?

Je to důležitý první krok, ale Evropa tím rozhodně čipově soběstačná nebude, a to z několika důvodů. Sice postaví továrny, ale technologické know-how zůstane na Tchaj-wanu a v Americe. Takže Evropa bude jen montovnou čipů, ale když dojde na další covid nebo, nedej bože, k útoku Číny na Tchaj-wan, tak nám to nijak nepomůže.

Dalším aspektem je, že minulá krize se netýkala všech čipů, ale primárně těch s designem starým deset až patnáct let. Proto nedostatkem trpěla hlavně konzervativní odvětví, jako jsou automobilky, a ne tolik výrobci mobilních telefonů. Takže záleží i na tom, jestli evropské fabriky dokážou vyrábět právě starší čipy.

A poslední aspekt – hlavní problém nebyl v tom, že by se zastavila výroba v konkrétní továrně, ale v logistice. Pokud v Evropě budeme vyrábět jen základní destičky, ale materiál bude pocházet z Číny, soběstační nikdy nebudeme.

Jaký další krok by tedy Evropa měla udělat?

Obávám se, že jí ujíždí vlak a nejhorší na tom je, že jí to ani moc nevadí. Je potřeba změnit mindset celé společnosti a udělat z Evropy trochu inovativnější region. Protože když v široké společnosti není chuť něco řešit, tak se na to i firmám a vládám obtížně reaguje. My se tady jen omezujeme na to, že protestujeme proti elektromobilitě, protože se chceme zakopat v pravěku. Posledních sto let jsme jezdili na benzín, tak budeme jezdit dalších dvě stě. To je strašně špatně.

V Evropě máme také zažité, že není správné vyčnívat z davu. Jenže když všichni dělají plus mínus to samé, nikdy nic převratného nevymyslí. Všechno to začíná ve školství. Do něj musíme nalít co nejvíce peněz a dostat tam inovativně smýšlející lidi. To je asi ta nejzásadnější věc, která může něco změnit, ale nevyhrávají se s tím volby.

Všechny velké technologické firmy se zejména na začátku roku hromadně zbavovaly zaměstnanců. Loni jste propustili čtyři desítky lidí, jak jste na tom s pracovní silou teď?

U nás to propouštění souviselo s tím, že jsme loni koupili dánskou firmu EveryonePrint, která měla kolem sedmdesáti zaměstnanců a při jejím sloučení s Y Softem bylo nutné provést optimalizaci nákladů, to je běžná věc. V současné době je naše pracovní síla stabilní, nepropouštíme, ani nenabíráme. Nadšený jsem z toho, že si nemůžeme stěžovat na nedostatek odborníků, a v oddělení výzkumu a vývoje máme dokonce téměř nulovou fluktuaci, což jsem za celou svoji kariéru nezažil.

Čím si to vysvětlujete?

Nemáme manažery. Vždycky říkám, že lidé neopouštějí firmy, ale šéfy. A když je nemáte, tak není koho opouštět. Moji zaměstnanci mi často říkají, že nemají, kam jinam by šli, protože si už ani nedokážou představit, že by se vrátili do standardního manažerského prostředí. Šéfové často dělají rozhodnutí, která jsou pro běžné pracovníky nesrozumitelná. Když ta rozhodnutí musejí lidé dělat sami, mnohem lépe chápou okolnosti. Tento model jsme zavedli před čtyřmi roky a jsem přesvědčený, že funguje skvěle.

Takže změnu neplánujete?

Naopak, dokonce letos spouštíme šílený experiment. Až dosud jsme své bezmanažerské prostředí využívali jen v Česku v oddělení výzkumu a vývoje. Teď ho chceme vyzkoušet i v oddělení prodeje a podpory, tedy u zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, a chceme to rozjet po celém světě. To je hodně velká výzva, protože lidé v Japonsku, Austrálii nebo USA pochopitelně vyznávají úplně jiné hodnoty. Až po pár letech budeme moci vyhodnotit, zda se to povedlo, ale skvělý pocit z toho mám už teď.

Co chystáte v nejbližší době?

Dokončili jsme tu velkou akvizici firmy v Dánsku, týmy se úspěšně propojily. Na příští rok nové akvizice neplánujeme s výjimkou Y Soft Ventures, kde provádíme spíše takové menší investice, které průběžně ohlašujeme. Soustředíme se hlavně na cloud. Vzniká úplně nový trh, kdy firmy stále potřebují tiskárny a kopírky, ale nemají čas se o ně starat. A my tu technologii, která spravuje tiskové prostředí, převádíme do cloudu a staráme se jim o ni.

Jak jste pokročili ve vývoji robotů? V minulém rozhovoru s e15 jste zmiňoval projekt robotické ruky pro testování embedded systémů.

Na tom pracujeme už asi od roku 2016. Původně to bylo zamýšlené jen pro interní potřeby, konkrétně pro testování tiskáren, ale později jsme zjistili, že to umí testovat v zásadě cokoli. Ty roboty jsou kompletně poháněné umělou inteligencí, nedávno si jich od nás americká společnost HP koupila 45. Zároveň dokončujeme velkou zakázku v Japonsku v hodnotě vyšších milionů korun, ale zatím je na to embargo, takže nemohu sdělit více.

Umělá inteligence zažívá obrovský boom, především díky nástrojům typu ChatGPT. Na druhé straně mnozí odborníci, včetně autorů těchto technologií, varují před rozmachem AI varují. Jak se na to díváte vy?

Největší krátkodobé riziko vidím v šíření dezinformací a ruské propagandy. Nástroje typu ChatGPT dokážou vyprodukovat mnohdy kvalitnější texty než někteří pseudonovináři, o facebookových přispěvatelích nemluvě, a jsou prakticky nerozeznatelné od skutečných článků. Tato hrozba je opravdu za rohem a myslím, že už nadcházející volby do Evropského parlamentu naznačí, do jaké míry státy jako je Rusko dokážou zneužívat tyto technologie. Řešení je navíc velmi obtížné. Na zákaz umělé inteligence je už pozdě. Čína nebo Rusko na to nikdy nepřistoupí, čili když budeme tyhle technologie zakazovat v Evropské unii, tak to bude jen střelba do vlastních řad.

Pokud se ptáte, zda se z umělé inteligence může stát terminátor, v blízké budoucnosti to určitě nehrozí. Když se navíc podívám, co se děje s klimatem, řekl bych, že si zničíme planetu sami dříve, než to stihnou nějaké roboty.

V posledních prezidentských volbách jste patřil k předním podporovatelům Petra Pavla. Jak jste s jeho výkonem funkce spokojen?



Roli prezidenta chápu především jako reprezentační. Chtěl jsem proto mít na Hradě někoho, za koho se nebudu stydět, a za pana Zemana jsem se opravdu styděl. Nevytvářel důvěru v Českou republiku a byznysu to škodilo, protože každý na Západě přemýšlí, jestli obchodovat se zemí, která vysílá pochybné signály. Když dnes jedu do zahraničí, pana prezidenta Pavla všude znají, vědí o něm, třeba nám ho i trochu závidí. Takže mě nezklamal. Zemi reprezentuje navenek dobře a byznysu to pomáhá.

Jste obecně spokojený s nynějším politickým klimatem v Česku?

Nejsem spokojený s tím, že naše vláda dláždí Babišovi cestu zlatem k jeho návratu k moci. Není to tím, že by fungovala špatně, ale je to její neschopností komunikace a chybějící sebereflexí. Odmítají uvědomit, že nedělají všechno skvěle a na různé podněty z podnikatelské sféry reagují negativně. Trochu se bojím, byť je to jen má spekulace, že se ODS rozhodla zlikvidovat sama sebe stejným způsobem, jako to předtím udělala ČSSD. Že se v té straně vracejí k moci staří šíbři a po příštích volbách uzavřou koalici s ANO, což by byl strašný podvod na voliče, kteří jim dali důvěru.

Budete se v příštích volbách opět angažovat, ať už tím, že někoho veřejně podpoříte, nebo mu přispějete na kampaň?

Budu se angažovat, ale koho podpořím, teď ještě nevím. Počkám, jak se to vyvrbí. Záleží to hlavně na tom, jestli bude pokračovat projekt Spolu, nebo jestli se ODS rozhodne tiše nebo oficiálně spolupracovat s ANO. Čili můj apel na současnou vládu by zněl – nezraďte nepopulisticky smýšlející voliče, protože pokud to uděláte, hrozí, že v lidech vyvoláte totální zahořklost vůči politice, a z toho se budeme hrozně dlouho a těžko vzpamatovávat.

Václav Muchna (43)