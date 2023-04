Škoda Auto: Vize budoucnosti automobilů podle designéra Olaha | e15.cz

Představte si, že se ráno probudíte ve své ložnici. Přejdete do koupelny, do kuchyně pro snídani. V další místnosti se najíte. Berete si kabát a laptop a míříte do dalšího pokoje. „A ten s vámi už odjede. To je budoucnost automobilů. Plně autonomní, high-tech vůz, jehož umělá inteligence bude vědět, co mám rád a kam chci jet. Říkám tomu koncept pátého pokoje,“ říká Peter Olah, vedoucí interiérového designu ve Škodě Auto. Svou vizi, že se auto budoucnosti stane naším novým domovem, promítl Petr Olah už v minulosti do své diplomové práce a teď ji naplňuje v mladoboleslavské automobilce.