Banksyho obraz může v aukci překonat rekord | E15.cz

Rok po té, co vyhlášený britský umělec způsobil v londýnské aukční síni Sotheby's pozdvižení skartováním díla v hodnotě více než milion liber (přes 29 milionů korun), se jeho satirická malba nazvaná Devolved Parliament (Parlament zbavený moci) může stát jeho vůbec nejdražším dílem. Server britského deníku The Guardian odhaduje, že by cena mohla v aukci třetího října vyšplhat až na dva miliony liber (v přepočtu 58,3 milionu korun).