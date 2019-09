Volvo od Banksyho jde do aukce, cena může jít do desítek milionů | E15.cz

Jednatřicet let staré nákladní auto Volvo FL6 HGV jde 14. září v rámci aukční síně Bonhams do prodeje. Cena? Podle informací Bonhams by měla dosáhnout až 1,8 milionu dolarů (41,8 milionu korun). Náklaďák je totiž kompletně pokrytý graffiti světově známého umělce Banksyho. S pomalovanou plochou činící 80 metrů čtverečních jde podle dražebníků o „největští práci, kterou kdy Banksy vytvořil“. Informoval o tom server CNN.