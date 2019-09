Rony Plesl na Design Festivalu v Londýně | E15.cz

Uranové sklo si pro svou barevnost získalo oblibu už před 150 lety. Nyní se v tvorbě českého umělce Ronyho Plesla vrací v londýnském Victoria and Albert Museum (V&A) do popředí zájmu veřejnosti i odborníků. Odhady kurátorů hovoří o tom, že si jeho expozici Posvátná geometrie v rámci londýnského Design Weeku prohlédnou desítky tisíc návštěvníků akce. Pleslova expozice již oslovila i prestižní zahraniční média Financial Times, ELLE Decor, AnOther Magazine a další, které o ní informují.