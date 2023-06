Český startup Pinflow energy storage chystá bateriovou revoluci | e15.cz

Startup Pinflow a jeho zakladatele můžeme celkem dobře charakterizovat pomocí klasických digitálek Casio na zápěstí jednoho z našich hostitelů Jiřího Vrány, přesněji to, jak o nich uvažuje. „Je to věc, která je jednoduchá, technicky vychytaná, optimalizovaná, levná, fungují takto od sedmdesátých let. Líbilo by se mi, kdyby i naše baterky měly stejnou duši. Chceme, aby byly také tak jednoduché, také tak trvanlivé jako tyhle hodinky,“ přibližuje.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech. Vyzkoušet za 1 Kč Více informací

Už mám předplatné. Přihlásit se