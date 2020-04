Majetek Jeffa Bezose v čase pandemie roste | E15.cz

Hodnota Bezosova majetku se tak po skončení úterního obchodování na Wall Street vyšplhala na 138,5 miliardy dolarů. Od začátku roku se miliardářův majetek rozrostl o 24 miliard dolarů.

Amazon neuvádí, o kolik se mu po vypuknutí pandemie zvýšila poptávka. Výmluvná je ale v tomto ohledu masivní náborová kampaň, kterou firma spustila. V polovině března oznámila, že globálně přijme 100 tisíc nových pracovníků. V pondělí pak šéf globální logistiky Amazonu Dave Clark napsal na firemním blogu, že tento cíl byl již splněn a firma hledá dalších 75 tisíc zaměstnanců. Do distribučního centra v Dobrovízi u Prahy firma najímá 600 lidí.

Současně s tím Amazon zvyšuje mzdy. V USA přidá k hodinové sazbě dva dolary, v Kanadě dva kanadské dolary a ve Velké Británii dvě libry. V zemích Evropské unie se příplatky liší podle regionu. Někde se podle oficiálních informací blíží dvěma eurům, v Česku dosahují 32 korun pro zaměstnance, kteří kompletují objednávky a rozvážejí zboží zákazníkům.

Zájem o Amazon se pak odráží i v zájmu o jeho akcie. Ty jsou podle analytiků „překoupené“. Pro ilustraci cenového vývoje. Kdo koupil akcii Amazonu v pondělí (kolem dvou tisíc dolarů za kus), po úterním zavření burzy byl v plusu cca 200 dolarů.

Cena akcií Amazonu v relaci k indexu S&P za poslední měsíc

Spolu se současným překotným růstem ale Amazon řeší i problémy. Na konci března vstoupila do stávky více než stovka zaměstnanců firmy v New Yorku poté, co bylo několik zaměstnanců tamního logistického centra pozitivně otestováno na nemoc Covid-19. Požadovali tehdy mimo jiné lepší ochranné prostředky a také příplatky za riziko.

Potíže nemá Amazon pouze v USA. Francouzský soud firmě nařídil, aby doručování omezila pouze na nezbytné zboží a snížila tak riziko šíření nemoci Covid-19. „Firma zjevně ignorovala svou povinnost zajistit bezpečí a zdraví svých zaměstnanců,“ uvedl soud rozhodnutí, kterým reagoval na stížnost odborů. Ty upozorňovaly, že Amazon ve svých skladech nezavádí dostatečná hygienická opatření, situaci označily za „sanitární a společenskou bombu“. Odboráři dokonce požadují, aby Amazon svůj provoz ve Francii dočasně přerušil.