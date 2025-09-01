Byznys Tkáčových se opírá o největší fond kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku
Slovenští finančníci, spoluzakladatelé bankovního holdingu J&T Finance Group, který dlouhodobě patří k největším finančním hráčům česko-slovenského byznysu, a také akcionáři skupiny J&T Private Equity Group zaměřené na investice napříč sektory se umístili na pátém místě aktuálního žebříčku tuzemských miliardářů e15 Rich list '25.
Dnes je více vidět syn Patrik. Toho ale do nejvyšších pater česko-slovenského byznysu uvedl právě jeho otec Jozef, když spolu v devadesátých letech rozjeli privátní financování firem.
Hlavní investiční platformou rodiny J&T je už v těchto dnech fond J&T Arch Investments, největší fond kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku, který investorům spravuje okolo 140 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, jež skupina v posledních 25 letech vybudovala. Minoritní podíl má fond například i v rychle rostoucím Rohlíku. J&T Arch Investments spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J & T, ale také privátních a institucionálních investorů. V korunách loni vynesl 17,4 procenta.
EPH i CNC
Důležitým zdrojem majetku rodiny Tkáčů je společnost J&T Capital Partners, jež drží významné minoritní podíly ve firmách, které řídí Daniel Křetínský. Nejvýznamnější částí portfolia je EPH, který loni vykázal hrubý provozní zisk EBITDA ve výši 2,6 miliardy eur. Do stejné struktury patří také Czech Media Invest, jež prostřednictvím své dceřiné společnosti Czech News Center vydává například deníky Blesk, Sport, Aha!, e15 magazín nebo časopis Reflex, a stejně tak i historicky nejvýznamnější investice, britská pošta Royal Mail.
Patrik Tkáč a Jozef Tkáč
- hodnota majetku podle e15: 173 miliard korun
- věk: 52, 75
- obory: energetika, finance, obchod, reality, investice
- zdroje majetku: J&T Finance Group, J&T Private Group, EP Global Commerce, EP Equity Investments
Expanduje i další společná entita, EP Global Commerce. Té se letos povedlo získat kontrolu nad významným německým velkoobchodním řetězcem Metro AG. Patrik Tkáč s Danielem Křetínským společně stojí také za investiční skupinou EP Equity Investments, jejímž prostřednictvím drží podíly ve společnostech jako Casino či Foot Locker.
Částečný ústup z pozic v tomto prodejci tenisek je jednou z nejčerstvějších událostí v byznysovém životě finančníka. V červenci investiční tandem prodal zhruba 1,6 milionu akcií Foot Lockeru. Průměrná cena jedné akcie činila přibližně 24,5 dolaru, celkový objem prodeje tak přesáhl čtyřicet milionů dolarů. Po transakci fond vlastní 8,8 procenta společnosti, zatímco dříve držel více než deset procent.
Tahounem je zejména J&T Banka
Záběr Křetínského a Tkáče je mimořádný, jedním z epicenter jejich zájmu je Francie včetně jejího mediálního trhu. Jeden z největších tamních vydavatelů časopisů, původem česká skupina CMI France kontrolovaná oběma finančníky, v červenci oznámil prodej dvou titulů ze svého portfolia.
Dalším byznysovým pilířem je finanční skupina J&T Finance Group SE. I té se loni dařilo. Rok zakončila s čistým ziskem 338 milionů eur, což představuje meziroční růst o 21 procent. Tahouny výsledku byly zejména J&T Banka, která konsolidovaně přispěla 250 miliony eur, a 365. bank se ziskem sedmdesáti milionů eur. Právě většinový podíl v této slovenské bance prodala J&T Finance Group v květnu belgické bankovní skupině KBC, a to téměř za devatenáct miliard korun. Celková bilanční suma holdingu přesáhla 17,9 miliardy eur, o pět procent více než loni.