Gatesovo novoroční poselství: Zdaňte mě | E15.cz

Zakladatel společnosti Microsoft a druhý nejbohatší člověk planety Bill Gates během dekády více než zdvojnásobil své jmění na zhruba 114 miliard korun, a to i přes mohutné příspěvky na charitu a jiné obecně prospěšné projekty. Nyní se vizionář rozhodl, že chce napomoci mohutnějšímu přerozdělování bohatství. Znovu proto nabádá politiky, aby bohaté, včetně jeho samotného, více zdanili.

Zákonodárci by měli zabránit zejména legálnímu vyhýbání se daní, cituje Gatese agentura Bloomberg. Krom toho by však podle něho měli zvýšit daně z nemovitosti a kapitálových výnosů na takovou úroveň, aby se rovnaly míře zdanění práce.

Gates také vybídl k obecně férovějšímu zdanění. „Zatímco já jsem byl za svou práci neadekvátně odměněn, řada ostatních pracujících lidí má problémy se svou mzdou vůbec vyžít,“ vysvětluje svůj motiv. Gates proto navrhuje takový daňový systém, ve kterém by bohatší lidé podléhali odstupňovaně vyšší daňové sazbě.

Daňové reformy, které chtějí zavést demokratičtí prezidentští kandidáti Elizabeth Warrenová a Bernie Sanders, však Gates nekomentoval. Ve svém blogu uvedl, že nechce zaujímat stanoviska k jakýmkoliv návrhům, které prezidentští kandidáti během kampaně představí. „Každopádně si myslím, že dokážeme vytvořit systém, který by byl férovější a zároveň by nesnižoval motivaci k zavádění inovací,“ řekl Gates. „Když jsme v 70. letech s Paulem Allenem zakládali Microsoft, mezní daňové sazby byly oproti dnešku dvojnásobné a stejně nám to nezabránilo vybudovat Microsoft,“ dodal.

Gates vyšší zdanění bohatých nezmiňuje poprvé, naposled ho veřejně podpořil loni v únoru. V roce 2010 pak se svou manželkou Melindou a dalším miliardářem Warrenem Buffettem dali slib, že se části svého majetku zbaví ve prospěch ostatních. Do loňského května se k iniciativě s názvem Giving Pledge podle posledních informací přidalo 204 boháčů z 23 zemí.