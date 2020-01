Snížení daně z přidané hodnoty výrazný pokles cen tepla nepřinese | E15.cz

Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u tepla z 15 na deset procent výrazný pokles cen pro domácnosti nepřinese. Teplárnám nicméně pomůže držet současné ceny navzdory růstu nákladů, spojeného zejména se zdražováním emisních povolenek. Vyplývá to z vyjádření Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) a firem. Snížená sazba platí od 1. ledna. Například mluvčí Veolie Filip Brož sdělil, že firma zdraží jen někde, a to mírně. Lidem na mnoha místech také stoupne cena vody, která se dostane do nižší sazby daně až v květnu.