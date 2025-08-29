Předplatné

Jeden z nejbohatších Slováků spoluzakládal IT společnost Eset a vlastní v ní 22,75procentní podíl. V roce 2023 se kvůli nesouhlasu s politikou vládní strany Smer přestěhoval do Prahy. Stejně jako jeho kolega Peter Paško patřil mezi investory slovenského Denníku N, v létě však oba své podíly prodali přímo Denníku N. Provozuje také vlastní investiční společnost Trnka Investments a podniká v gastronomii a realitách.

Hodnota majetku podle e15: 18 miliard korun

  • věk: 64
  • obor: technologie
  • zdroj majetku: Eset

