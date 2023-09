Pírko za těžké prachy: Spořit se dá pod polštář i přímo do něho | e15.cz

Správná hospodyňka možná pro pírko přes plot skočí, pro peří vyhynulého ptáka huia je ale potřeba udělat mnohem více. Nejdřív musíte léta frustrovaně čekat s rukama v klíně a doufat, že se některý z hrdých majitelů pírka více než století neviděného ptáka rozhodne svůj opečovávaný poklad prodat. Pak se musíte zúčastnit dramatické aukce a připravit se na to, že ceny vyšplhají na vyšší tisícovky dolarů. Až pak se můžete těšit z bizarního suvenýru, který lze vnímat jako amulet stejně jako investici.

Do obvyklého polštáře potřebujete kolem půldruhého kilogramu peří. To je v závislosti na druhu ptáka v průměru kolem pěti tisíc pírek. Pokud by požadavek spáče zněl striktně tak, že trvá na peří z ptáka huia, stojíme jakožto polštářníci – ano, tato profese ve středověku skutečně existovala – před nemalým problémem.

Totiž kde vzít peří. Dát dohromady pět tisíc pírek ptáka huia by totiž mohlo být posláním pro přinejmenším jeden lidský život. Možná i více. Náš sběratel a vášnivý spáč v jedné osobě by se přitom na své pouti ani na okamžik nenudil. Prvním krokem na jeho radosti- i strastiplné cestě by byl nákup letenky. Kam? Přece do Wellingtonu. Nutno dodat, že náš cestovatel bude muset být velmi zámožný. A trpělivý.

Při poslední známé prodejní ceně osmi tisíc a čtyř set amerických dolarů za jediné pírko ptáka huia anebo také laločníka ostrozobého, chcete-li česky a nikoli maorsky, vyjde skupování pírek pro náš jedinečný a zřejmě nejdražší polštář na světě bratru na 900 milionů korun. Tedy vyšlo by, pokud by vůbec pírka byla k mání. Není tedy pravděpodobné, že by si náš shánčlivý sběratel nechal vycpat vedle polštáře také ještě peřinu.

Jak ornitologové z vašich řad jistě vědí, pták huia už dobré století nebyl oficiálně spatřen. Ve své době doplatil na to, na co i spousta dalších druhů zvířat, ba dokonce lidských národů. Existoval ve špatnou dobu na špatném místě. Ironií osudu se důvodem jeho zkázy stala jeho chlouba a výraz identity zároveň: jeho peří.

Poslední kusy vystřílel optikou patologického lovce a sběratele britský dobyvatel v samém závěru koloniální éry Nového Zélandu. Od roku 1907 charismatického opeřence už nikdy nikdo prokazatelně neviděl. Touha vlastnit jeho peří je ale stále palčivá a přežila nejen jeho druh, ale i několik lidských generací.

Extrémně malá nabídka

Pírka ptáka huia objevili Maoři, tedy původní obyvatelé Nového Zélandu. V rozumném, dnes bychom řekli udržitelném množství jej využívali kmenoví náčelníci jako symboliku svého postavení. Používal se ale ovšem i jako přivolávač klíčových událostí v lidském životě, jako například narození dítěte, či jako amulet pro štěstí a zachování zdraví.

Síla těchto symbolů je v ostrovním státě stále pevnou součástí kultury a odkazu minulých generací. Ceny jednoho pírka navíc bývají proměnlivé a zároveň ruku na srdce: osm tisíc dolarů za „zhanobení“ rodiny prodejem pírka se nevyplatí. Ve výsledku tak nikdo jednoduše neprodává.

Efekt rodinného stříbra

Před více než stoletím vrcholila huiamánie davovým šílenstvím sběratelů, kdy jedni připisovali pírkům zázračnou moc, druzí zase zákonitě viděli v peří lákavý obchodní a dnešním pohledem i investiční artikl. Výsledkem bylo mnoho rozsáhlých soukromých sbírek peří huia, které se obvykle předávaly z generace na generaci.

Prodat pírko z desítky let uchovávaného rodinného stříbra bylo přitom vnímáno takřka jako kacířství a odraz k osobnímu úpadku. Novozélandské půdy tak zřejmě skrývají poklady, jejichž teoretická hodnota by se počítala ve stovkách milionů korun. Přestože je pravděpodobné, že by příval dodatečného peří na trh zásadně otřásl cenami, i tak mají okázalá pírka vyhynulého druhu jednoduše svou hodnotu, která v čase může dále růst.

Symbol huia je na každém rohu

S trochou nadsázky je Nový Zéland ptačí kulturou. Absolutní ikonou, kterou znají generace dětí na celém světě, je nelétající pták kiwi, v zemi ale také žije jediný horský papoušek světa kea či nelétavý papoušek kakapo. Ptačí symbolika je významnou součástí tamní kultury a soustředí se právě do odkazů na ptáka huia. Grafiky a plastiky, ale třeba i šperky s jeho motivy jsou prakticky všudypřítomné a pomáhají udržovat jeho kult, a tím pádem i ceny jeho peří, které se dostane na trh jen jednou za několik let, velmi vysoko.