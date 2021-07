Richard Branson míří do vesmíru a s ním i akcie Virgin Galactic | E15.cz

Richard Branson se v neděli vypraví do výšky 80 kilometrů nad zemským povrchem do míst, které NASA označuje jako hranice vesmíru. Spolu s ním strmě vzhůru nahoru letí také akcie jeho společnosti Virgin Galactic. Pokud se vše 11. července povede, Branson jako bonus k jedinečné cestě získá ještě jedno prvenství – o několik dní porazí nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose.

Který z miliardářů se jako první dostane do vesmíru na palubě své rakety? Dlouhodobě byla ve hře tři jména – Elon Musk, Jeff Bezos a Richard Branson. Zakladatel Amazonu Bezos byl považován za favorita, když oznámil, že se spolu se svým bratrem Markem zúčastní testovacího letu 20. července. Branson ho ale o pár dní později trumfnul, do vesmíru vyrazí už tento víkend. Samotný Branson odmítá, že by s Bezosem závodil. „Vím, že to všichni vykreslují jako závod, ale upřímně, nemyslím si, že by to někdo z nás vnímal tímto způsobem,“ řekl Branson ve vysílání Good Morning America.

Cesta britského miliardáře ale nebyla jednoduchá. Na dobývání vesmíru pracuje už téměř 20 let a investoval do toho kolem jedné miliardy dolarů. Zatím největší překážkou byl neúspěšný testovací let v roce 2014, kdy po ztroskotání rakety Virgin Galactic jeden z pilotů zemřel a druhý byl vážně zraněn. „Vesmír je krutý,“ prohlásil tehdy Branson. Po tomto incidentu britský miliardář pozastavil předprodej turistických letů, kterých do té chvíle prodal kolem 600 za částku 200 tisíc dolarů.

Rezervace výletů do vesmíru by měla být obnovena v případě, že raketa Unity 22 letos v létě úspěšně absolvuje dva testovací lety. Dosud Virgin Galactic provedla 20 testovacích letů, z čehož tři úspěšně dosáhly hranice vesmíru v 80 kilometrech nad zemským povrchem. Díky tomu americký regulátor pro leteckou dopravu dal zelenou i komerčním letům, které by mohly odstartovat už příští rok.

Oproti Bezosovi a Muskovi je Richard Branson lehká váha. Podle odhadů je v tabulce nejbohatších lidí na Zemi až na 589. místě, jeho jmění se pohybuje kolem 5,7 miliardy dolarů. Ve Virgin Galactic Branson aktuálně drží kolem čtvrtiny akcií, během pandemického roku dokonce žádal britskou vládu o příspěvek 500 milionů dolarů. Nakonec byl nucen prodat část svého podílu v hodnotě 300 milionů dolarů.

Sázka na vesmírný turismus by se mu ale brzy mohla bohatě vyplatit. Po pádu hodnoty akcií z 59 dolarů na 18 dolarů za kus, který Virgin Galactic zažila letos na jaře, zažívá v posledních dnech raketový růst. Znovu se dostala na hodnotu mezi 50 až 60 dolary. Obnovenému růstu napomohlo oznámení o udělení licence pro výlety turistů do vesmíru a také drobní investoři z diskuzních platforem typu Reddit, kteří si akcie Virgin Galactic oblíbili.

Kdo je Jeff Bezos?

• VIDEO Videohub

Bezos, Branson ani Musk ovšem nebudou prvními miliardáři, kteří se díky svým penězům dostanou za hranice atmosféry. Tímto prvenstvím se už navždy bude pyšnit Američan Denis Tito, který strávil na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) na přelomu milénia osm dní. Rusku, který jeho výlet uskutečnilo, za to zaplatil kolem 20 milionů dolarů. „Těch osm dní bylo nejlepším zážitkem mého života,“ prohlásil Tito nedávno pro americkou CNN. Stejný zážitek jako Tito zažilo i dalších sedm šťastlivců, po roce 2009 však byl vesmírný turismus zastaven.

„Opravdu věřím, že vesmír patří každému z nás. Virgin Galactic je předvojem nového komerčního vesmírného průmyslu, který otevře vesmír lidstvu,“ uvedl nedávno Branson, který plánuje výstavbu kosmodromů po celém světa. To by vedlo k rozšíření dostupnosti vesmírné turistiky i mimo ty zcela nejbohatší společenské vrstvy.

Branson se na svůj let vydá v neděli 11. července v 15 hodin středoevropského času. Testovací let bude Virgin Galactic vysílat na svých stránkách a sociálních sítích.