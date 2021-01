Virgin Hyperloop: Společnost představila nové vizuály | E15.cz

O možnostech nové mimořádně rychlé přepravy začal někdy před devíti lety poprvé veřejně uvažovat miliardář Elon Musk, zakladatel společností SpaceX nebo Tesla. Vlastní cestou při vývoji technologie se vydal Richard Branson, majitel konglomerátu firem Virgin.

Cestování v kapslích je každopádně teprve na počátku, ale fungují už testovací tratě a jsou na nich první pasažéři, kteří si cestu rychlostí až tisíce kilometrů v hodině vyzkoušeli. Před zavedením do praxe však Hyperloop ještě bude muset překonat mnoho překážek.

Především jde o to vzbudit v cestujících pocit důvěry v nové technologie, soudí první cestující Virgin Hyperloopu a zaměstnankyně společnosti Sary Luchainová. „Cílem je vytvoření něčeho, co bude pro pasažéry především pohodlné a bezpečné. Ale také povědomé,“ uvedla Luchainová, která také dohlíží na design kapslí. V těch by se měly ozývat i zvuky přírody a měly by mít přirozené přírodní ovětlení. Vizualizace kapslí vytvořilo studio Teague ze Seattlu, o zvukovou stránku věci se má postarat společnost Man Made Music.

V nejnovějším představení Virgin Hyperloop lze spatřit i možnou podobu budoucích stanic kapslové dopravy, o jejichž design se postarala firma BIGpod z New Yorku.

Podívejte se, jak si budoucnost cestování představuje Virgin Hyperloop

Cestování bez oken

Jednou z největších výzev pro vývojáře Virgin Hyperloop jsou paradoxně okna. V systému hermeticky uzavřených tunelů, kterým kapsle prolétají téměř ve vakuu, nemají v reálném provedení smysl. „Kromě výtahů většina lidí nezažila pobyt v pohybujícím se prostoru bez oken,“ poznamenal kreativní ředitel společnosti Teague Clint Rule.

Jeho tým do návrhu kapslí vestavěl dynamický systém osvětlení tak, aby prostor pro cestující osvětloval, napodobil denní dobu a navodil dojem, že se cestující pohybují dopředu. „Je to jeden z cílů, kterými chceme vzbudit důvěru ve svou technologii,“ doplnil Rule.

Společnost Teague design rozdělila kapsle na dvě části. V první se cestující budou moci volně pohybovat. Ve druhé budou moci relaxovat ve svých hluboce zapuštěných sedadlech a využívat všechny technologické možnosti, které budou kapsle poskytovat.

Kouzla se zvuky

Jedním z dalších prvků cestování budoucnosti by se měl stát zvuk. Uzavřená kabina by v cestujících neměla vyvolávat pocity úzkosti či klaustrofobie, a proto je po světle další vhodnou volbou optimální zvukový doprovod. Společnost Man Made Music zkoumala možnosti zvuku ke zlepšení duševní pohody cestujících.

„Správný zvuk může vyřešit nesčetné množství problémů. Především však může navodit pocit bezpečí a uklidnění,“ uvedl pro web Architectural Digest zakladatel a skladatel ve společnosti Man Made Music Joel Beckerman. „Chtěli jsme, aby zvuky Hyperloopu vzbuzovaly pocity bezpečí, srozumitelnosti a důvěry. Ty zvuky budete spíše cítit než slyšet,“ doplnil Beckerman.

Kdy se projedeme?

Koronakrize si nevybírá a zhatila plány i všem, kdo se podílejí na projektu Virgin Hyperloop. Ten by podle informací společnosti mohl debutovat do pěti let. „Během několika dalších let virus porazíme, ale fokus na lidské zdraví bude i nadále součástí našeho projektu,“ doplnila Sara Luchainová.

Cestování v extrémní rychlosti se ale rozjíždí i v Evropě. Nizozemský start-up Hardt Hyperloop nyní přišel s plánem na spojení hlavního města Amsterdamu s metropolemi v okolních státech. Ve spolupráci s provincií Severní Holandsko proto nechal zpracovat studii na toto téma. Podle dopravního experta Chrise Dulakeho, jehož firma se podílela na londýnském metru, by nejdřívější termín možného fungování hyperloopu mohl být rok 2030. Jakmile se podle něj technologie osvědčí v praxi, další realizace budou následovat.