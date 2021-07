Branson poletí do kosmu. O devět dní předběhne Bezose | E15.cz

Sedmdesátiletý britský podnikatel Richard Branson vzlétne příští týden do vesmíru. Překvapivou zprávu oznámila jeho společnost Virgin Galactic. Let se má uskutečnit 11. července. Pokud se termín podaří dodržet, stane se Branson historicky prvním člověkem na světě, jenž se podívá do kosmu ve své vlastní raketě. Jen o kousek tak předběhne jiného miliardáře Jeffa Bezose. Zakladatel a končící šéf Amazonu už dříve oznámil stejný plán na 20. července.

Cestování po planetě Zemi už zjevně není mezi nejbohatšími lidmi světa v kurzu. Čím dál tím více miliardářů začínají lákat výlety do vesmíru. „Vždycky jsem byl snílek. 11. července je načase proměnit sen v realitu na palubě příštího letu Virgin Galactic,“ uvedl Branson na svém Twitteru. Právě on se nyní může stát prvním boháčem, jenž přejde od slov k činům.

Kosmická loď Unity 22 dostala minulý týden povolení od americké Federální letecké správy. Odstartuje přespříští neděli z kosmodromu Spaceport America v Novém Mexiku a vystoupá do výšky devadesáti kilometrů nad zemí. Pilotovat ji budou Dave Mackay a Michael Masucci. Mise se zúčastní ještě další tři astronauti.

Společnost Virgin Galactic, kterou Branson založil v roce 2004, chce v budoucnu poskytovat běžným lidem komerční lety do kosmu. S jejich provozováním míní začít už příští rok. Zhruba šest stovek lidí si již předplatilo letenky, jejichž ceny se pohybují kolem 250 tisíc dolarů. To, že se majitel Virginu vypraví na dobrodružnou výpravu osobně, tak může zapůsobit jako výborná reklama a znamení, že skutečná vesmírná cestovka je vážně na dosah.

V minulých letech snahy o ovládnutí kosmického turismu Virginu překazila řada přešlapů. Asi nejzávažnější byla nehoda při testovacím letu z roku 2014, při níž zahynul jeden z pilotů Michael Alsbury. Firma je však přesvědčena, že něco takového se již nebude opakovat.

„Opravdu věřím, že vesmír patří nám všem. Po sedmnácti letech výzkumu, inženýrství a inovací je nový komerční kosmický průmysl připraven otevřít vesmír lidstvu a navždy změnit svět,“ řekl Branson. Akcie Virgin Galactic po oznámení zprávy ve čtvrtek vyletěly o třicet procent a uzavřely na hodnotě 56,22 dolaru.

Start rakety mohou samozřejmě ještě stále zhatit technické problémy nebo nepříznivé počasí. V takovém případě by se prvenství mezi vesmírnými boháči zřejmě dočkal Bezos. Také majitel Amazonu přes dvě dekády štědře investuje do komerčního kosmického průmyslu skrz svoji společnost Blue Origin.

Bezosovu soupeření s Bransonem a firmou SpaceX Elona Muska se dokonce v médiích přezdívalo „miliardářský vesmírný závod“. Sám Branson to ale v dřívějších rozhovorech vždy odmítal. „Bylo by velmi nebezpečné říkat, že je to závod,“ prohlásil podnikatel v nedávném interview pro CNN. Některé momenty nicméně naznačují opak.

Ve stejný den, kdy Branson informoval o své účasti na palubě Unity 22, Bezos odhalil nové podrobnosti o svém vlastním letu. Do vesmíru jej kromě bratra Marka doprovodí dvaaosmdesátiletá veteránka amerického letectví Wally Funková. Ta absolvovala kosmonautský výcvik NASA před více než půlstoletím. Nikdy se ale na žádnou misi nevešla. Teď se stane historicky nejstarší osobou, která se do vesmíru podívá. Posádku doplní též neznámý šťastlivec, jenž za sedadlo v raketě zaplatil 28 milionů dolarů.

Třetí v pořadí Elon Musk prozatím neodtajnil žádné plány na vlastní expedici do kosmu, nepočítáme-li jeho legendární výrok, že by si „přál zemřít na Marsu“. Jeho společnost SpaceX nicméně stále připravuje na rok 2023 první turistický let na Měsíc, jehož se má osobně zúčastnit japonský miliardář Jusaku Maezawa, zakladatel módní e-commerce platformy Zozotown. Ten už několik měsíců vybírá osm dobrovolníků z celého světa, jimž sám zaplatí místo na palubě.

Americká kosmická firma Axiom Space bývalého manažera z NASA Michaela Suffrediniho a podnikatele Kama Ghaffariana chce zase obnovit komerční návštěvy Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pro bohaté klienty, které se již několikrát uskutečnily na začátku tohoto století pod záštitou ruské státní korporace Roskosmos. Stejný záměr dlouhodobě mají i Rusové.