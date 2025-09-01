Strnadova CSG sílí nejen kvůli geopolitické nejistotě
Úspěchy dnes už globálního zbrojařského impéria CSG posilované zhoršenou bezpečnostní situací katapultovaly majitele skupiny Michala Strnada, čtyřky aktuálního žebříčku tuzemských miliardářů e15 Rich list '25, mezi přední světové hráče v oboru. Pozice posílila i zatím nejvýznamnější akvizicí, kterou bylo loňské ovládnutí americké skupiny Kinetic. Ta je se svými značkami Federal nebo Remington jedničkou ve výrobě malorážového střeliva ve Spojených státech.
Po předchozím získání většiny akcií v původně italské skupině Fiocchi, třetím nejvýznamnějším světovém výrobci malorážového střeliva, se Strnadova skupina v oblasti nábojů všech menších ráží stala hegemonem západní polokoule. Letos se navíc stala už jediným vlastníkem Fiocchi.
150 milionů eur míří do start-upů
Mladý miliardář ale nespoléhá na válečnou konjunkturu. Svou skupinu diverzifikuje a hraje na více šachovnicích. Například ve spolupráci s kapitálovou společností Presto Ventures investuje do západních inovativních firem v oblasti obranných a bezpečnostních technologií, jež mají využití i v civilním sektoru. Finančním objemem ve výši 150 milionů eur je fond Presto Tech Horizons jedním z největších na světě tohoto zaměření.
Aktuálně CSG cílí na zajištění dostatku surovin pro výrobu nábojů včetně velkorážových a její akvizice sahají od Pyrenejského poloostrova po Balkán i dál. Včetně slovenské společnosti MSM Strnadovy podniky samostatně vyrábějí těla granátů, zapalovače i střelný prach. Mají také plnicí linky, a to v několika lokalitách. Klíčovou energetickou nitrocelulózu bude CSG produkovat v nedávno získaném německém podniku Walsroder a trinitrotoluen v Řecku v rámci joint venture s tamním státním subjektem. Díky tomu bude s to vyrábět munici od A do Z a zaručí zákazníkům jistotu dodávek.
Michal Strnad
- hodnota majetku podle e15: 239 miliard korun
- věk: 33
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Czechoslovak Group
Strnadovi pomáhá, že zájem nejen o zbraně a náboje, ale také o obrněnou techniku nebo nákladní vozy roste i na kapitálových trzích. CSG v červnu prodala rizikové dluhopisy v překvapivém objemu jedné miliardy eur (24,7 miliardy korun) a jedné miliardy dolarů (21,2 miliardy korun). Firma přitom původně počítala s mnohem nižší poptávkou. Díky silnému zájmu investorů tak snížila úrokové náklady téměř na polovinu proti předchozímu financování.
Zvýšení plánovaného prodeje a nižší náklady ukazují podle odborníků na rostoucí zájem investorů o evropský sektor obrany. CSG loni meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně přibližně na čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun), z 83,6 procenta se na nich podílela právě oblast obrany a bezpečnosti.
Obrněnce pro českou armádu
Skupina se nadále orientuje na zakázky pro ozbrojené složky, například české ministerstvo obrany nakoupí 24 kolových obrněných vozidel Titus za více než čtyři miliardy korun. CSG také očekává velký zájem o nové obrněné kolové transportéry Pandur EVO, které měly celosvětovou premiéru na květnovém veletrhu IDET v Brně.
Roste také poptávka po vozidlech z kopřivnické automobilky Tatra Trucks, kde Strnad drží 65 procent akcií. Podnik loni prodal 1548 vozů, o 97 více než v roce 2023. Největší část produkce, více než šest stovek aut, připadla na obranný sektor.