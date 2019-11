Warren Buffett dráždí investory. Jeho holding jen hromadí peníze | E15.cz

Důvodem rekordně nabobtnaného účtu hotovosti jsou podle vyjádření vedení firmy nadstandardní zisky několika dceřiných společností konglomerátu a také malé využití kapitálu v rámci nových investic. Deník The Wall Street Journal v této souvislosti připomněl, že Buffettova poslední velká akvizice se odehrála v roce 2016.

Sám Buffett v dopise akcionářům z minulého roku napsal, že je stále obtížnější najít velké společnosti, do kterých by bylo dobré investovat. „V nadcházejících letech doufáme, že přesuneme velkou část naší nadbytečné likvidity do podniků, které bude Berkshire trvale vlastnit,“ napsal.

Cena akcií holdingu je však nejníže od roku 2009 a za trhem zaostává. I z tohoto důvodu se analytici obávají, že Buffettova společnost v nejbližší době investovat nebude. „Mezi investory roste frustrace z toho, jak neefektivně zachází Berkshire Hathaway se svými prostředky,“ uvedla k situaci analytička newyorské společnosti CFRA Cathy Seifert.

Berkshire Hathaway svoji hotovost navyšuje v podstatě od finanční krize v roce 2009. Tehdy držela 23 miliard dolarů. Nynějších 128 miliard dolarů ji posouvá do nejvyšších kruhů firem, které schraňováním hotovosti naznačují svoji opatrnost.

Nejvíce hotovosti mezi firmami nyní drží technologický gigant Apple, a to 205,9 miliard dolarů. Pomyslnou třetí příčku drží majitel Googlu Alphabet, který má v hotovosti 117 miliard dolarů.

