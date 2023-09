Za problémy firem nemůže ekonomika, říká Tomáš Raška z Natlandu | e15.cz

Česká ekonomika už půldruhého roku neroste, zastavilo se i německé hospodářství, na něž je české hodně navázané. A přitom se zdá, že na výsledky firem inflace ani energetická krize extrémní dopady neměly. Zásadní velké krachy firem nejsou příliš vidět, proč?

Musíme si uvědomit, že drtivá většina českých firem není zase až tak navázaná na německou ekonomiku. Ano, některé jsou významně, ale ty dosud spíš relativně zlepšovaly výkon českého hospodářství. Navíc většina činnosti tuzemských firem je určena pro český trh, případně světový, takže jejich potíže nevysvětlíme problémy Německa. Krize jako taková ani její dopady nebyly a nejsou symetrické, byla zde spousta faktorů a příčin.

Přeceňuje se tedy role růstu hospodářství pro finanční zdraví firem?

Hospodářský růst jako takový je samozřejmě důležitý, často si říkám, že je až alarmující počet těch, co proti růstu ve veřejném prostoru bojují a propagují „nerůst“. To ještě žádný problém nikdy nevyřešilo.

Já jsem investor. Naše skupina investuje do nejrůznějších projektů a jsem zvyklý pracovat s reálnými daty. To, že ekonomika neroste, znamená, že přišla o tři procenta ročního výkonu v porovnání s nejlepšími předcovidovými časy. Ale firmy v problémech jsou v potížích většinou mnohem hlouběji než o nějaká tři procenta, a navíc za ně nemůže ani česká ani německá ekonomika.

Takže za ně může management?

Někdy ano, někdy je to souběh okolností, situací. Často si podniky problémy působí samy, protože oddalují řešení, vlastně nejsou „řádným hospodářem“. Věří v zázrak, odkládají věci v naději, že zlepšení se stane samo, a nedělají rozhodnutí, která jim mohou pomoci, i kdyby šlo jen o žádost o konzultace, radu. Neřešené situace způsobují jen snižování hodnoty aktiv a celého podniku.

Situace je pak neúnosná nejen pro samotnou firmu, ale i pro její dodavatele a zaměstnance. A když se pak situace ještě zhorší, dojde až do insolvenčních řízení a podobně, pak se vše zhorší i pro věřitele. Je logické, že všichni chtějí být uspokojeni co nejvíce. Nicméně když už není ani z čeho, protože aktiva už nemají hodnotu a prodávají se pod cenou, bývá to smutný příběh. A na stole jich přibývá.