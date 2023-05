Budoucnost Prahy 8: Život na ostrově, práce ve vesmíru | e15.cz

Kombinace zachovaných činžovních domů, historických budov přestavěných na kancelářské prostory a kompletně nové výstavby na břehu Vltavy vytváří velmi specifickou urbanistickou směsici. I když v původním starém Karlíně zbývá jen několik volných míst pro novou výstavbu, o kus dál na Invalidovně jeden z největších developmentů celé Prahy teprve začal vznikat.

Město za dvacet miliard

Po třinácti letech příprav zahájil developer Sekyra Group výstavbu městské čtvrti Rohan City, která do pražského bytového fondu přispěje více než 3200 byty. Ty doplní osm administrativních budov a základní škola, na městě pak bude vybudování nového parku, na který je vypsán mezinárodní soutěžní dialog.

„V případě Rohan City jsme kladli důraz na bydlení a veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem, ale i myšlenka města krátkých vzdáleností, kde prim mají lidé, nikoliv auta,“ říká o projektu předseda představenstva společnosti Sekyra Group Luděk Sekyra.

Za urbanistickým řešením jednoho z největších rozvojových území stojí renomované studio Pavel Hnilička Architekti, za architekturou jednotlivých budov pak celá řada předních českých architektů, jako jsou Jakub Cigler nebo Eva Jiřičná. Do budovy podle jejího návrhu se v budoucnu přestěhuje i sama Sekyrova společnost. První stavby z počáteční etapy, kterou developer zahájil přede dvěma lety na podzim, se už blíží dokončení. Hotovou čtvrť by pak Sekyra Group představila v roce 2033.

Náklady projektu odhadoval při poklepání základního kamene výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle na zhruba osmnáct miliard korun. Vzhledem k vývoji cen na stavebním trhu v minulém roce sám Sekyra mluví již o dvaceti miliardách. Zároveň developer slíbil příspěvek městu na veřejnou vybavenost ve výši 560 milionů korun, které město plánuje využít jak na zmíněnou školu, tak na vybudování desetihektarového parku.

Kosmický program na radnici

Do Prahy 8 v budoucnu přesídlí také Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). Novým centrem kosmického programu EU se stane dnes nedokončená budova od architekta Josefa Pleskota, která se měla stát radnicí osmé městské části. Současná vláda a EUSPA podepsaly začátkem letošního února memorandum, které dohodu o stěhování podporuje.

„Agentura by se chtěla stěhovat zítra, ale reálně se upínáme k roku 2025. Současná budova s kapacitou kolem 350 lidí v Holešovicích už nám nestačí. Proto jsme se začali porozhlížet jinde,“ vysvětlil předseda správní rady EUSPA Václav Kobera.

Kosmická agentura by se měla stát impulsem pro rozvoj zhruba desetihektarového území označovaného jako Pentagon. Necelých pět hektarů rozvojového území na Palmovce dostane na starost Pražská developerská společnost, jejímž úkolem bude vybudovat zde na dva tisíce městských bytů, obchodní prostory i novou školu a park.

Část území i s několika objekty areálu Štrasburk promění také výrobce 3D tiskáren Josef Průša, který původně rovněž usiloval o nedokončenou budovu radnice. Na Palmovku do ulice Švábky plánuje v budoucnu přestěhovat svou společnost Prusa Research. Dokončení obou projektů, které na sebe urbanisticky přímo navazují, by mělo mít na Prahu 8 i na celé širší centrum další efekt. Prahu totiž obohatí nejen o více než deset tisíc rezidentů, ale také o množství nových pracovních míst.