Být za pět minut v lese je k nezaplacení. Jak se měří kvalita života | e15.cz

Dobře se žije tam, kde… Kde vlastně? Pro někoho může být důležitá možnost snadno utéci do přírody, jiní docení úroveň služeb a na světě také existují lidé, kteří k životu potřebují alespoň dva supermarkety v docházkové vzdálenosti. Objektivně posoudit dobrá a horší místa k životu se už pět let snaží organizace Obce v datech s poradenskou společností Deloitte, které každoročně sestavují žebříček Indexu kvality života.

Projekt se nesnaží hodnotit život v jednotlivých obcích Česka bez kontextu, ale naopak: čísla vycházejí ze srovnání. Vše se tedy odvíjí od toho, jaký život v Česku skutečně je. „Je to čistě objektivizované srovnání,“ uvádí za Deloitte Filip Neterda, který se na vzniku indexu podílí. Změřit totiž pocity lidí v daném místě jde jen velmi těžko. Co pro jednoho může být obří výhoda, jinému je trnem v oku. „Když se dělají žebříčky kvality života v regionech, tak se měří měřitelné věci – jako podíl vysokoškoláků nebo dostupnost lékáren.

Ale do toho nejde zahrnout takové skutečnosti, jako že se ráno vzbudíte a za oknem vidíte volný horizont. Nebo že když vyjdete z domu, tak jste za pět minut v lese,“ myslí si sociolog Josef Bernard, který se dlouhodobě zabývá životem Čechů na periferiích a ve venkovských oblastech.

Data, která mluví o životě. I tak se ale k realitě snaží Index kvality života co nejvíce přiblížit. Bere v potaz celou škálu faktorů – počet bankomatů nebo kin, kvalitu silniční sítě, kolik mladých lidí se stěhuje do města nebo jak kvalitní vzduch obyvatelé dýchají. „Primárně bereme data z internetu, jako jsou například pracovní nabídky,“ vysvětluje Neterda. „Dalším zdrojem je stát, který se za těch pět let v dostupnosti dat výrazně zlepšil,“ doplňuje.

Kde mají nejmenší hustotu herních automatů v přepočtu na počet obyvatel? V jihomoravských Židlochovicích nebo v jihočeské Třeboni. Kam se stěhuje nejvíce mladých obyvatel? Do Bučovic. Kde jsou nejdostupnější praktičtí lékaři? V Kralupech nad Vltavou.

Index se zkrátka snaží obsáhnout co nejvíce dat vypovídajících o životě v dané obci. „Snažíme se dívat stejným pohledem, jakým se na život v daném místě dívají obyvatelé, tedy vnímat více faktorů dohromady,“ vysvětluje Neterda s tím, že tvůrci projektu si dávají za úkol přidávat každý rok nová data. „Chceme mít přesah i do přeshraničních lokalit, tedy například reflektovat, že lidé jezdí nakupovat do Polska nebo pracovat do Rakouska,“ říká.

Právě pohraniční periferie jsou v Česku často brané jako území druhé, a někdy až třetí kategorie. Není to tak dlouho, co bývalý český premiér popsal Karlovarský kraj „jako historicky nejhorší ve všem“. Index může posloužit i jako impulz a východisko ke změně. Lidé ve vedení obcí a úředníci státu díky němu dostanou k ruce podklad pro to, co je potřeba zlepšovat.

Krumlov padá. Za pět let existence projektu mají tvůrci už poměrně dobrý přehled o tom, které regiony jsou na vzestupu, a které naopak v ukazatelích kvality života pokulhávají, a to i dlouhodobě. „Na pozitivním konci žebříčku vidím více obcí z Jihomoravského kraje, naopak druhým směrem putují Dvůr Králové nad Labem, Cheb, Sušice, Horšovský Týn nebo Český Krumlov, který se propadl o 95 míst,“ zmiňuje turistickou perlu Česka tvůrce indexu.

Právě velký příliv turistů může být dle Neterdy důvodem pro špatné výsledky. „V Krumlově je velmi silný turistický ruch, ale klesá tam pracovní nabídka a mnoho občanů tam pobírá dávky, navíc tam hodně lidí volí nohama a odchází z města,“ vysvětluje. Na příkladu Krumlova je tak vidět, že i místo populární pro návštěvníky může být v praktickém životě upadající lokalita.

Nejsou to tedy jen pověstné Sudety, které politici i komentátoři propírají při jakýchkoliv volbách, ale i další místa, kde se každodenní život stává čím dál tím těžším. „Korelace s výsledky voleb je evidentní. Ale je potřeba se také podívat na to, jaká je korelace investic do regionálního rozvoje a právě do vývoje kvality života,“ uzavírá Neterda s tím, že v tomto ohledu se možná v posledních letech neudělalo tolik, kolik bylo možné.

Index kvality života ovšem ukazuje, jakým směrem se při případných budoucích investicích vydat. Ukazuje také úspěšné příklady obcí, ve kterých by řečeno s Cimrmany chtěl žít každý – ano, České Budějovice jsou v první dvacítce. A právě úspěšné příběhy zlepšení mohou být pro ostatní vzorem.

TOP 20

Obce s nejvyšším indexem kvality života za rok 2022

Říčany (Středočeský kraj) 10

Praha 8,9

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (Středočeský kraj) 8,1

Hustopeče (Jihomoravský kraj) 8,1

Černošice (Středočeský kraj) 7,5

Židlochovice (Jihomoravský kraj) 7,3

Slavkov u Brna (Jihomoravský kraj) 7,3

Rosice (Jihomoravský kraj) 7,2

Brno (Jihomoravský kraj) 7,1

Třeboň (Jihočeský kraj) 7,1

Turnov (Liberecký kraj) 6,9

Kuřim (Jihomoravský kraj) 6,8

Ivančice (Jihomoravský kraj) 6,7

Beroun (Středočeský kraj) 6,7

České Budějovice (Jihočeský kraj) 6,7

Šlapanice (Jihomoravský kraj) 6,6

Havlíčkův Brod (Vysočina) 6,5

Blansko (Jihomoravský kraj) 6,5

Přeštice (Plzeňský kraj) 6,5

Pohořelice (Jihomoravský kraj) 6,4

Zdroj: https://www.obcevdatech.cz/